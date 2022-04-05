“破坏未来政府稳定的武器”：为什么克劳迪奥·冈萨雷斯不会对AMLO的撤销投票

CIUDAD DE MÉXICO, 20OCTUBRE2021.- Claudio X. González Guajardo, fundador de Sí por México; Gustavo de Hoyos Walter, empresario y co fundador de la iniciativa Sí por México; Beatriz Pagés Llergo Rebollar, vocera y miembro del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y la activista Argelia Núñez, directora general de De Poder Inspira Poder, ofrecieron conferencia de prensa en la zona del Centro Histórico donde declararon que invitarán a Movimiento Ciudadano (MC) para consolidar la coalición “Va por México” (PRI, PAN, PRD) de cara a los comicios próximos. Claudia X. expuso que su primer cometido de quitarle a Morena la mayoría calificada en San Lázaro fue cumplido, así como el triunfo de 10 alcaldías en las pasadas elecciones y que de haber tenido más tiempo podrían haber sido 13, declaró el también presidente de la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

即将撤销对安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔（AMLO）的授权，这促使政治反对派成员发起运动，激励其支持者不要在公民协商中投票。

因此，政治家，分析师，记者或新闻工作者的社交网络上出现了多个视频，照片和出版物民间社会有理由不去盒子。

现在轮到克劳迪奥·冈萨雷斯·瓜哈多（Claudio X González Guajardo）透露自己决定在下次磋商中不投票的决定，他近年来一直是第四次转型的最强反对者之一。

通过社交网络上的视频，他报告了他不参加国家选举协会（INE）将于2022年4月10日下周日在全国各地举行的民意调查的十几个主要原因。

Claudio X. González aseguró que AMLO podría usar la revocación de mandato en un futuro para desestabilizar gobiernos (Foto: Cuartoscuro)

首先，他说，他知道 AMLO当选执政的任期为六年，到 2024年结束，而不是三年半。

此外，他认为这是 “一种棘手的操纵”，因为它从法律规定的撤销授权的公民协商变为 “违反《宪法》规定的正式批准行动”。

在这方面，他透露，“推动磋商的是总统及其追随者，而不是公民，并利用它来继续两极分化”。

对于以下几点，他分享说，磋商 “分散了我们解决影响我们的多重危机的注意力”，而第四次转型应该投资于 “疫苗，癌症儿童的治疗，日托中心或学校” 是一种浪费。

Claudio X. González insistió en que el gobierno debería gastar los recursos en escuelas, medicamentos para niños con cáncer y vacunas, entre otras cosas (Foto: Cuartoscuro)

他还坚持要求财政和公共信贷部（SHCP）和国会最近削减国家统计局的预算，“莫雷纳的立法者没有向国家统计局提供他们要求正确庆祝这项工作的资源”，此外还强调 “这些资源现在正用于以这种方式进行非法宣传”。

另一方面，他认为，“在协商具有约束力并且决定撤销总统任期的遥远情况下”，该法律规定临时总统将由国会提名，而且由于莫雷纳拥有多数席位，因此这一变化将不具有代表性。他警告说：“我们已经知道谁负责莫雷纳。”

克劳迪奥·冈萨雷斯在官方推特上发布的视频中说：“因为无论发生什么情况，莫雷纳和总统都不会在2022年下台。”

他最有力的论据之一是反对撤销其任期，尤其是安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔总统的任期，因为他保证这是他将在任期结束时用作 “破坏未来政府稳定的武器” 的工具。

Claudio X. González aseguró que no participará en la revocación de mandato de AMLO (Foto: Cuartoscuro)

最后，他保证，除了让第四季度退出国家宫殿之外，实际上只有一票可以实现其目标：即 2024年的联邦和总统选举。

这位商人总结说：“我们不要失望，让我们不要陷入他们的游戏中，24日，在所有人的投票下，他们就离开了，” 这位商人总结说，他已经面对了几天对墨西哥总统的一毛钱和指责。

前总统维森特·福克斯·克萨达，前官员哈维尔·洛萨诺，主持人兼喜剧演员丘梅尔·托雷斯，参议员凯尼亚·洛佩斯·拉巴丹和参议员赫尔曼·马丁内斯等人物也加入了批评和不参加民意调查的呼吁。

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