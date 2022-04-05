视频：马塞拉·雷耶斯（Marcela Reyes）向想成为母亲的追随者发了一条信息

对于 DJ马塞拉·雷耶斯（Marcela Reyes）的粉丝来说，她反复竭尽全力对儿子华伦天奴（Valentino）给予最大的关注已经不是什么秘密了，这是艺术家与DJ Exotic的关系的结果。几个月前，人们观察到他是如何努力给小孩子一个最好的生日庆祝活动的，这是他童年时代梦dream以求的。

这次，这位艺术家通过自己的社交网络发送了一条信息，而不是批评他们，而是想向那些希望第一次成为母亲的人（也许是那些正在考虑生第二个孩子的人）提供建议。

“孩子是最美的东西，我没有这样的爱...我甚至不知道该怎么形容我对儿子的爱。女孩们，要保持经济稳定，这样当这些祝福来临时，你就不必依赖任何人。” 马塞拉·雷耶斯说，然后用最有意义的话来传播她的信息，说让儿子陪在她身边意味着什么。

后来，DJ还谈到了一个话题，成千上万的妇女反复经历过怀孕，出生后的一段时间，父亲抛弃了母亲的命运。

“... 不幸的是，有时候，在大多数情况下，父母往往是抛弃父母，不负责任，因此，如果我们有了这些孩子，我们就可以成为独立的妇女，我们可以支持她们，而不是在爸爸的背后乞求帮助，帮助我们抚养孩子，这样他就可以上学，这样他才能真正提供帮助！”，马塞拉·雷耶斯通过她的 “InstaStories” 总结道。

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以下是马塞拉·雷耶斯的全部内容 ：

当娱乐门户网站 “Tracing Famosos” 负责复制DJ通过其社交网络分享的内容时，反应很快就出现了。网友们通过以下评论表达了对这位艺术家的支持：同意她的说法，因为有些人生孩子取决于父亲的经济状况，而另一些人则指责她在录制Instagram故事时，后台的儿子尖叫着引起妈妈的注意。

其他评论建议：“作为一个女人，你必须保持经济稳定，而不是注意别人的责任，尤其是在哥伦比亚，缺席的父亲多于现在”，“所有批评的人都是女性，简而言之，是虚伪的”，“我希望那些批评马塞拉有一半的钱给你的孩子”，“这是可悲的看到一些人甚至要乞求尿布”，等等。

通过一轮 “问答”，DJ回答了他的追随者的一些担忧，其中有人泄露了他与雷鬼摇摆乐手和现任搭档Marcela Reyes的关系。

“你和 B King 相处得怎么样？”，是一些网友提出的问题，他回答说：

Exotic DJ@@ 在他的《InstaStories》中写道：“我没有机会见到他，但是仅仅因为我用爱对待华伦天奴，我就非常喜欢他。”这种反应迅速传播开来，并被不同的八卦门户网站复制，其中包括 “Rechismes”，它从互联网用户那里获得了近20,000个赞。

Exotic DJ respondió si se lleva bien o no con B King esposo de Marcela Reyes y cómo trata a su hijo. Tomada de Instagram @rechismes

应该记住，DJ曾多次被指控遗弃儿子，但是，在社交网络上，有几位互联网用户为他辩护，因为他们声称他确实与孩子共享，并且他通常不会像母亲一样通过社交网络发布儿子确实。

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