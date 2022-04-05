韦拉克鲁斯：疑似杀手和警察在 Acultzingo 发生冲突，有 4 人死亡

根据韦拉克鲁斯州州长奎特拉瓦克·加西亚的声明，韦拉克鲁斯州警察与涉嫌杀手之间的对抗导致四名平民丧生，他们将成为由被确定为El Bu kanas 的对象领导的犯罪团伙的一部分。

在4月5日（星期二）凌晨，韦拉克鲁斯州警察的成员正在奥里萨巴-特瓦坎（Orizaba-Tehuacán）的联邦高速公路上进行预防工作，该公路位于El Mezquite镇的高处，他们注意到里面有一辆米色的车辆，里面有 “可疑” 的人。

尽管身穿制服的人反复在自己的汽车上打上标记，但持有墨西哥州牌照的福特Explorer面包车旅行的受试者拒绝停车，因此他们开始在高速公路上进行高速追逐。

经过几分钟的追捕，身穿制服和疑似被击中的人交火，而平民试图在El Potrero镇的高处离开道路。冲突导致四人死亡，另有一名被认定为 Gonzalo “N” 的男子被子弹打伤，作为被拘留者被转移到里奥布兰科市的一家医院。

Las autoridades aseguraron armas cortas y largas (Foto: Twitter/riva_leo)

除了运送对象的车辆外，当局还获得了三把手枪和一把长枪；没收的物品交给韦拉克鲁斯州第 15 区的地区司法检察官使用，以便整合该案的调查文件夹。

国民警卫队和部级警察人员安装了安全装置，以确保该地区的安全，并采取必要步骤澄清事实。

关于事实的第一批报告表明，这些人属于来自该地区的一个自卫团体，而后来有传言说受害者是专门从事huachicol的犯罪组织的成员。

后来，州长奎特拉瓦克·加西亚（Cuitláhuac García）就当地媒体发生的事情作证，称被杀害者可能是属于犯罪集团的牢房的一部分。

“他们不是自卫，仅仅面对911关于他们来的武装人员和分子遭到袭击的电话。立即做的是报告事实，检察官办公室将进行调查。没有损失任何元素，只有那些攻击者。

La Fiscalía de Veracruz ya investiga los hechos (Foto: Cuartoscuro)

同样，他对生命损失感到遗憾，并说韦拉克鲁斯检察官办公室已经在调查这一事件；除了确保他被怀疑属于罗伯托·德·洛斯·桑托斯·德·赫苏斯领导的犯罪团伙，即 El Bukan as之外，他已经在调查这一事件。

据报道，这名犯罪领袖是该州的主要huachicoleros之一，因为地方当局提供 500万比索的奖励，以获取导致他被捕的信息。

德洛斯·桑托斯（De los Santos）是州警察局的成员，据推测他曾利用自己作为警官的影响力在韦拉克鲁斯和普埃布拉的边境窃取燃料。2014 年，他与洛斯·泽塔斯有联系，因为州当局在阿库尔津戈的一个城镇发现了一个牧场，杀手正在训练。

最近发现，埃尔·布卡纳斯与 CJNG 杀手结成联盟，联手继续在韦拉克鲁斯州和普埃布拉州的犯罪活动，他在兄弟索尔·德·洛斯·桑托斯·德·耶苏斯（Saul de los Santos de Jesús）的陪同下，埃尔·福斯尔（El Fossi l）指挥这些州。

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