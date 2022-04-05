委内瑞拉3月份的通货膨胀率为10.5％，同比累计超过250％

Vista de una venta de alimentos en una calle de Caracas, Venezuela, en una fotografía de archivo. EFE/Rayner Peña R

由专家组成的独立机构@@ 委内瑞拉金融天文台（OVF）周一公布，去年3月委内瑞拉录得10.5 ％的通货膨胀率，这使该年度的累计通货膨胀率为17.8％。

OVF回忆说，与@@ 上个月相比增长了8.8个百分点，因为2月份的通货膨胀率为1.7％，并补充说，3月份的同比通货膨胀率达到251％，比上个月高出5个百分点，当时达到246％。

增幅最大的项目是家用设备（105.9％）、服务（15.9％）、通信（8.7％）和食品（3.1％）。

“通货膨胀加速发生在汇率升值的背景下。事实上，虽然2月份玻利瓦尔对美元的汇率为4.63玻利瓦尔兑美元，但在3月份则达到4.50玻利瓦尔兑美元，表示下跌了2.8％，” 他说。

Personas hacen fila en un mercado en Caracas (EFE/Rayner Peña/Archivo)

他还表示，这表明固定汇率 “不够”，无法永久降低通货膨胀。

他解释说：“影响价格上涨的因素之一是宣布并随后实施了大额金融交易税（IGTF），这显然对价格水平的预期提高产生了影响。”

他继续说，这就是为什么通货膨胀率的这种 “再增长” 是 “完全可以预料的”，在征收和实施该税时出现 “严重问题” 时更是如此，该税对在该国以外币或任何外币支付的款项征税。

“因此，由于上述价格上涨，最近颁布的工资增长法令已经恶化。因此，食物篮从2月份的353美元跃升至3月的370美元，几乎是最低工资的十倍。”

去年12月，委内瑞拉中央银行（BCV）结束了该国的恶性通货膨胀，记录了12个月的利率低于50％。

（来自 EFE 的信息）

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