由于 Hidroituango 投入运营的日期，不确定性仍在继续

Foto de archivo del alcalde de Medellín, Daniel Quintero. EFE/ Luis Eduardo Noriega A

在昨天举行的管理委员会会议上，麦德林市长丹尼尔·昆特罗（Daniel Quintero）质疑 Hidroituango 开始运营的日期。这将使国家政府宣布的日期受到质疑，当时总统伊万·杜克（IvánDuque）在访问该项目时表示，随着第一台涡轮机开始运行，工作将于7月26日开始。

他甚至补充说，如果超过这个期限，可能会对该国造成数百万美元的严重罚款，

昆特罗建议，他们不应该急于交付，因为最好 “确保一切都做好了”。

但是，管理委员会所说的话与几分钟前在卡拉科尔广播电台上所说的完全相反，因为它确保了将开业日期维持在7月26日，因为没有挫折，因此无法实现既定目标，“我们进展顺利，Hidroituango正在全力以赴。我们白天和黑夜。这是最复杂的项目之一；要覆盖的隧道等等。这种能量对这个国家至关重要，我们专注于它能发挥作用。”

他澄清说，风险水平仍然很高，实际上，有些地区处于红色警戒状态。原因之一是隧道必须关闭，以确保居民的 “完全安全”。面对该项目的缺点，他说：“到2013年，由于决定增加作品的价值并增加数月，他们改变了作品的设计。第三条隧道的建造材料很差，杆和混凝土也较少。这导致了这条隧道的倒塌。如果这条隧道倒塌了，但其他隧道没有关闭，那么今天大坝将产生能量。成本超支达12万亿比索，我们已经收回了4.3万亿比索，我们正在尽最大努力在不冒项目风险的情况下尽快将其淘汰。”

他还保证，他们正在采取一切必要措施来降低下游社区的风险，这是由于工作带来的突发事件（主要是由于已报告的结构性故障）而引起最大怀疑的要点之一。

根据家庭公共服务主管娜塔莎·阿文达诺·加西亚（Natasha AvendañoGarcía）的说法，该项目的进度超过了80％。控制和监视机构澄清说，为了确保合规，将按计划进行后续行动，并确保其正常运作。

应该指出的是，这项工作的运营商CCC Ituango联盟在2月份致 EPM麦德林上市公司的信中宣布，宣布的时间表不符合现实。

相比之下，来自国家政府的压力继续坚持认为，7月26日将是该大型项目开始运营的日期。警长阿文达诺说：“我们将继续监测 Hidroituango 州，因为我们和整个国家政府的承诺是支持该国最重要的电力基础设施项目的投入运营。”

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