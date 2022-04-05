乌克兰要求中国在实现停火方面发挥重要作用

Chinese President Xi Jinping applauds during the closing session of the National People's Congress (NPC) at the Great Hall of the People in Beijing, China March 11, 2022. REUTERS/Carlos Garcia Rawlins

乌克兰外交部长德米特罗·库莱巴呼吁中国外长王毅让这个亚洲国家在与俄罗斯实现停火方面发挥重要作用，并表示乌克兰希望实现和平，成为 “通往欧洲的门户”。

周一晚上，中国官方媒体收集了部长们的电话交谈，王告诉库莱巴，中国预计谈判将继续进行，直到达成停火协议。

两者之间的对话是在中国和欧盟（欧盟）举行远程信息处理峰会仅三天后举行的，布鲁塞尔在峰会上要求北京放弃与乌克兰战争的 “等距”，并利用其对俄罗斯的影响力制止侵略。据官方新华社报道，库莱巴向这家亚洲巨人的外交负责人保证：“中国想要的只是乌克兰的和平。”

自冲突开始以来，中国一直保持模棱两可的立场，呼吁尊重所有国家的领土完整，避免使用 “入侵” 一词来指俄罗斯的进攻，同时重申反对对俄罗斯的制裁莫斯科。

据新华社报道，乌克兰外交部长向王通报了情况，表示乌克兰希望与中国保持沟通，并希望他继续在实现停火方面发挥重要作用。

Dmytro Kuleba, canciller ucraniano (Reuters)

库莱巴说，中国是 “一个在维护和平方面发挥着关键和积极作用的伟大国家”，他还感谢北京提供的人道主义援助，并坚持认为基辅希望通过与俄罗斯的对话找到持久的解决方案，并 “准备成为通往欧洲的门户”。

与此同时，王坚持中国促进对话与和平谈判的立场：“中国在乌克兰危机中没有地缘政治利益，也不会不做任何事情就远距离观察，但也不会为股份增加汽油。我们想要的只是和平，” 他说。

他还呼吁对应方保持对话的重点，直至停火和最终实现和平，“无论谈判和分歧多么艰难”。

这位中国部长表示，冲突最终将结束，重要的是维护欧洲的可持续安全，这将需要通过 “公平对话” 建立的 “平衡，有效和可持续的欧洲安全结构”。

他说，中国准备从其 “客观和公正” 的立场继续 “以自己的方式” 发挥建设性作用。

王进一步赞赏乌克兰当局为撤离中国公民所做的努力，并相信乌克兰将继续采取有效措施，确保留在乌克兰的国民的安全。

上周，俄罗斯外交部长谢尔盖·拉夫罗夫（Sergey Lavrov）在中国参加阿富汗问题特别会议，但在会晤期间，他会见了王，双方都明确表示，无论是战争还是制裁，都不会改变两国之间的 “战略伙伴关系”。

（来自 EFE 的信息）

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