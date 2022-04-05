乌克兰仅在基辅地区就记录了 1200 起战争罪行

乌克兰内政部长丹尼斯·莫纳斯提尔斯基周二表示，仅在基辅地区，包括该国首都，乌克兰安全人员就已经记录并记录了1200多起被认为是俄罗斯人犯下的战争罪的行为。

“仅在基辅地区，我们就记录了1200多起战争罪案件。据该机构Ukrinf@@ orm报道，这些是兽人（一些乌克兰人称之为俄罗斯人）在我们领土上的抢劫和犯罪，” 这位部长在当地电视频道上谴责。

在谈到据称在乌克兰军队已经解放的领土上记录的俄罗斯军队犯下的罪行时，莫纳斯提尔斯基指出：“国家警察、安全局和检察官办公室的调查人员已经在共同努力，以确定、记录证据并确定谁可能犯了这些罪行。”

(Foto: Franco Fafasuli)

他强调@@ 说：“所有被俘的（俄罗斯人）都被识别出来，交给乌克兰安全局和军事当局执法。”

一旦这一程序结束，“他们将被移交司法部，” 他说，“他们将在那里出庭并可能受到讯问”。

正如乌克兰副总理伊琳娜韦雷舒克先前宣布的那样, 乌克兰在其领土上关押着自2月24日俄罗斯军队开始入侵该国以来俘虏的600 名俄罗斯囚犯,

“当我们谈论（军事囚犯）的总人数时，现在大约有600人。韦雷舒克在所谓的电视马拉松节目播出时说：“我们必须根据国际法建造一个特殊的营地来容纳他们，” 韦雷舒克在当地广播公司联合播出的电视节目中说。

Un soldado ucraniano sobre un tanque ruso capturado (REUTERS/Thomas Peter/archivo)

在从俄罗斯撤军后，在布查等城市发现了数百具平民尸体，其中一些人被绑住并遭受过酷刑，人们越来越怀疑俄罗斯军队在乌克兰犯下了战争罪行。

基辅政府、几个非政府组织和国际机构呼吁进行调查，以记录俄罗斯否认并归因于 “蒙太奇” 的可能的战争罪行。

(Foto: Franco Fafasuli)

联合国：Bucha图片显示蓄意谋杀平民

联合国人权办公室周二表示，所谓的布查大屠杀的照片 “似乎表明” 那里有平民被故意杀害，这将构成战争罪。

办公室发言人利兹·特罗塞尔在新闻发布会上说：“我们正在尝试访问布查，我们没有直接的信息，但我们所看到的情况令人震惊。”

El cuerpo sin vida de un hombre con las manos atadas a la espalda se encuentra en el suelo en Bucha, Ucrania, el domingo 3 de abril de 2022. (AP Foto/Vadim Ghirda)

他强调，显示尸体双手被绑住或烧伤的图像可能表明侵略者故意寻找这些受害者，如果事实得到证实，这可能会加剧俄罗斯入侵乌克兰期间侵犯人权行为的严重性。

这位女发言人强调：“上周，高级专员米歇尔·巴切莱特（Michelle Bachelet）已经谈到了在轰炸民用基础设施的背景下可能犯下的战争罪行，但这似乎是对平民的直接谋杀，” 她澄清说，这些图像的真实性仍需核实。

特罗塞尔强调说：“在具体事件中，需要进行法医分析、监控和信息收集来确定谁做了什么，” 他指出，问责制通常 “需要时间”。

（来自 EFE 的信息）

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