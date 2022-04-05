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星期二 5 四月 2022
奇諾

交易员和工人惊讶地得知本周二的宵禁

数以百计的人不高兴得知他们因为没有公共交通工具而无法开业或搬到工作场所。

Newsroom Infobae

5 四月 2022

今天早上在商人和工人中看到了困惑、惊讶和担忧，他们刚刚得知前一天午夜左右总统宣布今年 4 月 5 日凌晨 2 点至晚上 11 点 59 分的公民不可驱逐或宵禁

凌晨5点，当天早些时候开始活动的工人和商人说，由于担心自己的产品会变质，他们几乎没有听说过这项措施，不得不回家或关闭生意，主要是水果企业。

我们对卡斯蒂略总统非常愤慨。我们晚上8点或7点休息。而且总统在愿意的时候无法下达命令。我们不是他的羔羊，也不是他在学校学习的孩子。我们是日复一日的交易者，” 来自水果市场的西瓜商人AméricaTV告诉我们，他们担心自己的产品会失效并损失2万鞋底的投资。

其他非正规工人对总统的宣布表示愤慨，因为他们说他们每天都在生活，如果不工作，他们就不必购买食物。其他来到利马大都会地铁站的人有在他们关门后回家。

没有公共交通工具

凌晨 3 点左右，利马和卡亚俄城市交通管理局（ATU）告知公众，“利马的所有公共交通路线和卡亚俄在其管辖范围内，就像大都会和补充走廊等特许服务一样，今天（4月5日，星期二）将不提供服务”。

此外，他们表示，就出租车以及特殊学校、旅游和工人交通而言，“在上述条例规定的强制性社会固定期间，他们将无法提供服务”。

他们说：“有人建议，那些从事基本活动（健康、水、卫生、电力、货物和货物运输、媒体等）的人员进行必要的预测，以便及时前往工作中心，” 他们说，他们没有解释如何将到达他们的工作场所。

自清晨以来，在利马市中心的某些地区看到的是非正式的公共交通。

总裁的公告

在部长会议之后，总统佩德罗·卡斯蒂略（Pedro Castillo）于4月5日星期二下令宣布利马省和卡亚俄省为紧急状态，此外还宣布公民不可驱逐出境

在给国家的致辞中，他还呼吁公民保持冷静和安宁，强调该国的每一次抗议活动都是宪法权利，但必须始终在法律框架内进行。

面对一些团体想通过封锁利马和卡亚俄出入口制造的暴力行为，为了恢复和平与国内秩序，部长会议下令进入紧急状态，暂停与自由和人身安全有关的宪法权利，利马省和卡亚俄省的住所和集会自由不可侵犯，” 他说。

他补充说，为了保护所有人的基本权利，批准于4月5日星期二凌晨2点至晚上11点59分宣布公民不可驱逐出境，并强调这项措施不会妨碍向所有秘鲁人和秘鲁人提供基本服务。

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