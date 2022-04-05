交易员和工人惊讶地得知本周二的宵禁

今天早上在商人和工人中看到了困惑、惊讶和担忧，他们刚刚得知前一天午夜左右，总统宣布今年 4 月 5 日凌晨 2 点至晚上 11 点 59 分的公民不可驱逐或宵禁。

凌晨5点，当天早些时候开始活动的工人和商人说，由于担心自己的产品会变质，他们几乎没有听说过这项措施，不得不回家或关闭生意，主要是水果企业。

“我们对卡斯蒂略总统非常愤慨。我们晚上8点或7点休息。而且总统在愿意的时候无法下达命令。我们不是他的羔羊，也不是他在学校学习的孩子。我们是日复一日的交易者，” 来自水果市场的西瓜商人AméricaTV告诉我们，他们担心自己的产品会失效并损失2万鞋底的投资。

其他非正规工人对总统的宣布表示愤慨，因为他们说他们每天都在生活，如果不工作，他们就不必购买食物。其他来到利马和大都会地铁站的人 有在他们关门后回家。

没有公共交通工具

凌晨 3 点左右，利马和卡亚俄城市交通管理局（ATU） 告知公众，“利马的所有公共交通路线和卡亚俄在其管辖范围内，就像大都会和补充走廊等特许服务一样，今天（4月5日，星期二）将不提供服务”。

此外，他们表示，就出租车以及特殊学校、旅游和工人交通而言，“在上述条例规定的强制性社会固定期间，他们将无法提供服务”。

他们说：“有人建议，那些从事基本活动（健康、水、卫生、电力、货物和货物运输、媒体等）的人员进行必要的预测，以便及时前往工作中心，” 他们说，他们没有解释如何将到达他们的工作场所。

自清晨以来，在利马市中心的某些地区看到的是非正式的公共交通。

总裁的公告

在部长会议之后，总统佩德罗·卡斯蒂略（Pedro Castillo）于4月5日星期二下令宣布利马省和卡亚俄省为紧急状态，此外还宣布公民不可驱逐出境。

在给国家的致辞中，他还呼吁公民保持冷静和安宁，强调该国的每一次抗议活动都是宪法权利，但必须始终在法律框架内进行。

“面对一些团体想通过封锁利马和卡亚俄出入口制造的暴力行为，为了恢复和平与国内秩序，部长会议下令进入紧急状态，暂停与自由和人身安全有关的宪法权利，利马省和卡亚俄省的住所和集会自由不可侵犯，” 他说。

他补充说，为了保护所有人的基本权利，批准于4月5日星期二凌晨2点至晚上11点59分宣布公民不可驱逐出境，并强调这项措施不会妨碍向所有秘鲁人和秘鲁人提供基本服务。

继续阅读：