这是规定4月5日星期二在林和卡亚俄实行强制性社会固定的最高法令

全国交通罢工期间引发的暴力浪潮被迫秘鲁政府将于今天，4月5日星期二凌晨2时至晚上11时59分颁布强制性社会固定令。《最高紧急法令》已经在官方报纸《El Peruano》的法律条例中公布。

该紧急法令的理由之一是，"《秘鲁政治宪法》第44条规定，国家的首要职责是保证充分尊重人权，保护人民免遭安全威胁，促进人民的普遍福利。正义以及国家的整体和平衡发展”。

“《大宪章》第137条规定，共和国总统经部长会议同意，可在一定时期内在全国或部分领土内颁布法令，并向国会或常设委员会报告所指的紧急状态。在该条中，包括在发生扰乱和平或内部秩序、灾难或影响国家生活的严重情况以及行使与人身自由和安全、住宅不可侵犯和自由有关的宪法权利时实行紧急状态在领土上集结和过境”。

此外，“考虑到在上述抗议措施期间采取的行动造成的当前情况，有必要修改有关暂停行使宪法权利的规定，以保护公共秩序和国内秩序以及生命和人身安全。/as 秘鲁人的健康状况”

“第025-2022-PCM号最高法令第2条的修正案，该修正案延长了利马大都会、利马省和卡亚俄宪法省的紧急状态

第025-2022-PCM号最高法令第2条将利马大都会、利马省和卡亚俄宪制省的紧急状态延长到以下内容：

第2条.暂停行使宪法权利

2.1。在前一条所述的紧急状态期间和所提及的选区中，有关住宅不可侵犯、在国家领土内过境自由、集会自由以及人身自由和安全的宪法权利被中止，秘鲁 “政治宪法” 第2 (9), (11), (12) 和 (24) (f) 条都载有这些权利.

2.2。从2022年4月5日星期二上午02点至晚上11点59分，在利马省首都利马地区和卡亚俄宪政省的家中，对所有居住在家中的人实行强制性社会固定。

2.3。在强制性社会固定期间，参与提供保健服务、药品、连续供水、卫生、电力、煤气、燃料、电信和相关活动、清洁和废物收集的绝对必要的人员免于固体物品、葬礼服务, 货物和货物运输及相关活动.

2.4。在强制性社会固定期间，允许药房和药房根据受试者的标准提供护理。

2.5。报刊、电台或电视台的工作人员在强制禁止社会活动期间可以过境，但他们必须携带个人工作证、各自的记者证件和用于身份证明的国民身份证。对于为履行其功能而运输它们的移动设备，授权也很广泛。

2.6。由于生命或健康面临严重危险而需要紧急或紧急医疗救助的人也可以乘坐私家车或行人车辆旅行，以及购买药品。

2.7。根据相关规定，公共和私营部门的工人只能从事远程工作”

雷弗伦多

最高法令得到部长会议主席、内政部长、国防部长和司法和人权部长的认可。

该标准由共和国总统佩德罗·卡斯蒂略（Pedro Castill o）和部长会议主席阿尼巴尔· 托雷斯（Aníbal Torres）签署，在官方公报El Peruan o法律标准手册的特别版中发表。

此外，部长何塞·路易斯·加维迪亚·阿拉斯库（国防部）、阿方索·查瓦里·埃斯特拉达（内政部）和费利克斯·切罗·麦地那（司法与人权）部长。

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