这是中国严格的反COVID战略，迫使家庭分离

Un trabajador sanitario con un equipo de protección individual tras la barrera de un área confinada por causa de la pandemia de COVID-19 en Shanghái, China, el 26 de marzo de 2022. REUTERS/Aly Song

尽管中国关于 COVID-19 病例和死亡人数的统计数据并不总是很清楚，但本周日中国报告了超过13,000名新患者，与前一天相似，这是自2020年2月以来的最高水平，当时SARS-CoV-2病毒特别骚扰该地区的武汉这是几个月前首次被发现的地方。

在昨天报告的病例中，大约有9,000例是在上海发现的，尽管卫生当局表示没有新的死亡病例，而且大多数病例（11,711例）没有症状。

在此框架内，自从迄今为止已知的最具传染性的Ómicron变种以来，政府下令实施的称为COVID零的健康策略已经制定了数周。 这项规定要求在中国最大的城市上海和该国东北部的吉林省根除疫情，吉林省有超过2400万居民被限制在家中。

面对 SARS-CoV-2的出现及其高传染率，尤其是在Ómicron变种产生的最新浪潮中，一些国家选择了非常严格的政策来防止病毒的传播和传播。自疫情开始以来，这意味着要关闭边境，限制旅行者的出入境，严格隔离阳性病例，甚至在感染增加的情况下关闭整个社区或城市。

该战略可能在亚洲和大洋洲防止了数千人死亡和严重疾病。但是，专家坚持认为，他们需要伴随着强有力的疫苗接种运动，以实现高水平的免疫力，并且限制不会随着时间的推移而永久存在。确切地说，这些所谓的 “零COVID” 政策的两个伟大代表是中国和香港。相反，欧洲和美国选择在2020年头几个月严格关闭，然后随着感染率的下降而放松条件，以平衡健康和经济。

Residents line up for nucleic acid testing at a residential area, during the second stage of a two-stage lockdown to curb the spread of the coronavirus disease (COVID-19), in Shanghai, China April 4, 2022. REUTERS/Aly Song

在武汉市首次爆发疫情之后，该市于2019年12月发现了全球首例冠状病毒病例，在全面关闭的头几个月之后，中国设法在整个疫情的大部分时间里控制了感染和死亡人数稳定。但是这种情况在去年三月初发生了变化。出于这个原因，政府决定限制该国东北部长春市的900万居民。该地区的居民接受了三轮聚合酶链反应检测，以追踪病例并减缓曲线。

然后，上周，当局安排在上海市进行隔离，上海是金融之都，也是中国最大的城市，拥有2600万居民，正面临着 COVID-19 的急剧复苏。

除其他措施外，事实证明，上海最具创伤性的措施是将 COVID-19 阳性的儿童与父母分开，以防止疫情的蔓延为由，这引起了公众的广泛抗议。30多个国家致函中国外交部，敦促当局不要采取这一步骤。

根据 中国的卫生措施，应隔离 COVID-19 检测呈阳性的人，即使他们没有症状或患有轻度疾病。上海当局周一证实，该措施也适用于未成年人，即使他们是婴儿。

国际媒体报道说，这项规定在该市的家庭中引起了昏迷。市卫生服务官员吴千宇说：“如果孩子不满七岁，这些孩子将在公共卫生 中心接受治疗。” 他补充说 ：“对于年龄较大的儿童或青少年（...），我们主要将他们隔离在集中（隔离）场所。” 这位官员解释说， “如果父母之一被感染，他将能够陪伴孩子并照顾他” 在 “他们将接受治疗” 的特殊地方 。在社交媒体上，有几个家庭对这项措施表示愤怒。“父母现在必须'满足条件'（被感染）才能陪伴孩子吗？太荒谬了！这是一项基本权利，” 社交网络微博上的一位用户说。

A toy is seen on a window, during the second stage of a two-stage lockdown to curb the spread of the coronavirus disease (COVID-19), in Shanghai, China April 4, 2022. REUTERS/Aly Song

国际媒体表示，社交网络上流传了几段无法验证的视频，这些视频显示了公共卫生中心的幼儿和无人陪伴的婴儿。

上海人甚至被禁止去他们建筑物的花园里走过街区的广场。据国际媒体报道，他们甚至无法带狗出去放松自己。儿童与家人分离和用品短缺使情况更加复杂。上周四，上海市政府秘书长马春雷不得不向民众道歉，因为 “封闭区人民的生命保障不足”。此外，慢性病患者无法在急诊室关闭的医院获得药物和治疗，但在已知有两人死于哮喘发作和缺乏护理之后，他们不得不重新开放。

法国领事馆和英国大使馆表示，在得 知关闭上海造成的困难之后，他们正在代表其他国家写信，包括欧盟国家以及挪威、瑞士、澳大利亚和新西兰等其他国家。城市从3月28日开始分两个阶段进行。

英国大使馆对在华英国公民的处境表示担忧。法国领事馆的来信说，无症状或轻度病例应送往 “专门的隔离场所，配备能用英语交流的人员”，路透社看到并通过两个消息来源证实了这封信的副本。

目前，无症状病例 被送往集中检疫中心，其中一些被描述为不健康且人满为患。

英国大使馆表示，人们担心新部署的流动医院设施的条件和缺乏隐私，并补充说，在路透社看到并得到两个消息来源证实的信中，隔离外交住房是 “符合我们的《维也纳公约》特权的可取解决方案”。。

Personal de aerolínea con equipo de protección personal para protegerse del COVID-19, en el aeropuerto internacional de Pekín Capital, China, 13 de marzo de 2022. REUTERS/Soe Zeya Tun

中国几乎完全使用自产配方奶粉、国药控股和冠状病毒接种剂为其人口接种疫苗。据卫生当局称，85.5％的人口接受了两剂药物，但没有公布关于增援的数字。

缺点之一是，尽管这些疫苗是预防严重疾病和死亡的良好屏障，但它们在提供预防感染方面的有效性要低得多。出于这个原因，许多人想知道，如果中国取消限制和 “零COVID” 战略会发生什么，在没有强大免疫力的人群中，感染的数量会达到多少。

这个亚洲国家成功地开展了历史上规模最大的疫苗接种运动，并以创纪录的速度开发了疫苗。因此，2021年该国分发了28亿剂。

美国外交关系委员会（CFR）全球卫生高级研究员黄彦忠解释说，中国和香港 “都遵循了 “零COVID-19” 战略，都有大量未接种疫苗的老年人口，而且（两者）都没有投资于在Ómicron浪潮袭来之前发展公共卫生能力”。 此外，在中国， “由于 “零 COVID-19”，有很大比例的普通人群没有接触过该病毒，或者接种了（根据研究）无法有效预防感染的疫苗。”

Un agente de policía con traje de protección vigila en una calle, mientras comienza la segunda etapa de un confinamiento en dos fases para frenar la propagación de la enfermedad del coronavirus (COVID-19) en Shanghái, China, el 1 de abril de 2022. REUTERS/Aly Song

3月，中国的疫苗接种率约为87％以上，但在老年人免疫方面却低于美国和英国等国家。因此，根据中国国家卫生委员会的数据，估计有4000万60岁以上的中国人尚未接种疫苗。尽管中国2.64亿老年人中约有80％已完全接种疫苗，但对于最容易感染 COVID-19 的群体，即80岁以上的老年人来说，这一比例下降到只有一半左右。

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