检察官办公室传唤卡利卡特尔的一名前成员接受审判，罪名是在Urabá没收土地和强迫流离失所

总检察长办公室召集何塞·纳尔逊·乌雷戈（José Nelson Urrego）进行审判，罪名是严重犯罪、强迫流离失所和入侵生态重要地区。这是在对武装冲突期间乌拉巴土地被剥夺一事进行调查的框架内进行的。

准确地指出，乌雷戈恐吓土地所有者，然后派第三方购买他们，尽管他们仍然以前线人员的名义，但真正的所有者是乌雷戈（Urrego），他利用这些地方作为逃离当局的避难所。

关于Urrego的下落，据推测他与家人一起在西班牙，因为在巴拿马因洗钱被判刑后，他于2018年抵达该国领土，据信他后来乘飞机飞往伊比利亚国家。

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但这并不是乌雷戈对待酒吧的唯一方法，在九十年代麦德林卡特尔消失时，卡莱尼奥的毒贩使黑手党得以生存。恰恰是 Urrego 被卡利卡特尔挑出来，但后来由于缺乏证据而被释放。尽管何塞·乌雷戈（José Urrego）不断提出怀疑，他在被捕时被多家国家媒体挑选为卡特尔的领导人。

“卡利卡特尔的最后一位负责人倒下了：世界上最富有的人之一何塞·纳尔逊·乌雷戈被当局通缉了将近两年”，1998年《El Tiempo》报纸的标题是。

乌雷戈还与国家政治中最丑闻的事件之一，即 8,000 起诉讼有关，这是针对当时的哥伦比亚总统埃内斯托·桑珀的司法程序，罪名是为其总统竞选活动获得贩毒资金。它的起源是在卡利检察官办公室发现了一个带有该号码的档案，该档案与在与卡利卡特尔有联系的智利会计师吉列尔莫·帕洛马里（Guillermo Pallomari）办公室进行的搜查相对应。

这部分包括乌雷戈（Urrego），因为他签名的传真已被记录下来并发送给伊丽莎白·蒙托亚（Elizabeth Montoya），别名是 “小猴子撤退者”，他被告知要将这笔钱转给桑珀的竞选活动，并于1996年被杀。

“伊丽莎太太，我给你价值10万美元的钱来支持桑珀博士的竞选活动。请为我打招呼，” 何塞·乌雷戈签署的文本说。

乌雷戈最近与非法行为的联系是在巴拿马，在那里他以才华横溢的商人身份脱颖而出，甚至收购了一个岛屿，但在 2007 年，他因洗钱被捕并于 2013 年被判入狱。

乌雷戈的下落对该国的司法系统非常重要，因为这可以澄清国家历史上最恐怖和最令人遗憾的事件之一，那就是不同武装行为者在哥伦比亚不同地区犯下的大规模强迫流离失所，特别是在这一方面Uraba 的案例。

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