毒品逃跑背后的臭名昭著的罪犯 “El Pozolero del Teo” 稀释了 300 多人

在犯罪世界中，有些传说因其隐藏的残酷行为而享誉全球，或者很少是因为背后的英雄主义或善良的恩赐和奋斗。

有一个难以想象的残酷故事，甚至是各种麻醉品，例如铁托·托贝利诺（Tito Torbellino）创作和表演的名为El Po zolero del Teo 的毒品，描绘了圣地亚哥·梅萨的生活，他服从了蒂华纳的阿雷拉诺·费利克斯前中尉的委托。

这是一部以手风琴和打击乐器为背景的叙事，其风格仅仅是诺特尼奥·班达（Norteño Banda），他在整个职业生涯中都致力于完善铁托·托贝利诺（Tito Torbellino），据称他在贩毒中丧生。

歌词记载了与他的老板们一起进行的众多冒险活动之一，他们显然发动了检查站和逮捕非常重要，其中 El Jefe 3 Letras（Teo）和他的同伴拉佩拉（La Perra）参与其中，与当局开枪。

Tito Torbellino, el cantante que supuestamente predijo su muerte en un narcocorrido (Foto: Facebook / Tito & Su Torbellino)

El Teo的特奥多罗·加西亚·西门塔尔（Teodoro GarcíaSimental）是阿雷拉诺·费利克斯（Arellano Felix）的前中尉，后来与他们分离，也是圣地亚哥·梅萨（SantiagoMeza）的守护神，他是最近最虐待狂的罪犯之一，他的作案手法被昵称为 El Pozolero，以其著名和令人恐惧的尸体解散行为彻底改变了失踪方法。

圣地亚哥·梅萨·洛佩斯（Santiago MezaLópez）于2009年在边境城镇蒂华纳（Tijuana）被捕，当时他在那里从事砖石工业，但这只是一个门面，实际上他是一个罕见的罪犯。

在他们得到保证时，他们与其他罪犯一起获得了一把 .9mm 口径机枪、MP5 型、5.56 毫米口径卡宾枪 ZM4、.308 口径步枪、HK-91 型、0.5 口径步枪、82A1 型步枪、2 枚进攻性手榴弹和有用的子弹作为吉普指挥官的汽车，丰田苔原和丰田凯美瑞。

Durante la detención del Pozolero fueron aseguradas armas, cartuchos, granadas y automóviles FOTO: JULIETA MORA/CUARTOSCURO.COM

这条小径是由下加利福尼亚州的失踪者联合协会发现的，该协会位于名为La Gallera的土地上，这是一个巨大的秘密坟墓，里面藏有14,000至15,000具遗骸，其中几具是梅萨贡献的。

正是 Teo 自己的人的刺客之一，他建议他们继续在该地区进行搜索，直到他们最终发现 7,000 个人体碎片和多达 2,000 颗牙齿，这些碎片有企图解散的迹象。

Pozolero 的工作是在他的秘密实验室里接收装满苛性钠的鼓，他的老板的敌人的尸体，然后将它们留在物质中，直到它们被完全稀释为止。作为回报，他每具尸体收到了600美元。

尽管乍一看，他的方法听起来有些残酷，怪诞，因此，在没有事先计划或 “骑行中” 的情况下，但事实是，梅萨在制备所用物质时有自己的配方。这不是即兴的。

La Procuraduría General de la República (PGR) presentó a Santiago Meza López, El Pozolero, El Chago o El Chaguito, encargado de desaparecer los cuerpos de los ejecutados por la facción del cártel de Tijuana que lidera Teodoro García Simental, alias El Teo. FOTO: JULIETA MORA/CUARTOSCURO.COM

绰号 El Pozolero 之所以得益于它的方法：一个 200 升的浴缸，里面装满了一半的水，然后清空了两袋苛性钠，最后把四分之一的尸体丢掉了。

这种混合物在高温下停留了至少 8 个小时，直到最终煮沸并几乎完全崩解。身体的某些部位没有燃烧，例如牙齿、指甲或小块骨头，他最终把它们扔进荒地，用汽油烧掉然后将其埋葬。

梅萨报告说，这种方法是由埃弗拉因·佩雷斯教给他的，他是阿雷拉诺·费利克斯· 卡特尔的前成员，也是最近最危险的毒品贩子之一。他在美国监狱中被判26年徒刑。

在他被捕时，他出现在国家当局面前，他说，在Teo的命令下，国家当局解散了300多具尸体，他最初为阿雷拉诺·费利克斯·卡特尔工作，后来又分开了。据估计，9年内实际上是650人。

El Pozolero fue condenado a 10 años de cárteles, mismos que se cumplen este 2022 y podría salir libre en abril FOTO: JULIETA MORA/CUARTOSCURO.COM

El Pozolero 因有组织犯罪，犯罪团伙和秘密埋葬罪被判处10年徒刑；他的时间将在2022年完成，他可能会在整个四月份被释放。

铁托·托贝利诺（Tito Torbellino）并不是唯一一个因向上述罪犯演唱史诗般的抒情歌曲而脱颖而出的北方墨西哥人。Explosión Norteña 乐队对歌曲 El Cocinero 以及菲德尔·鲁达的作品《圣地亚哥·梅萨》也做了同样的事情。

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