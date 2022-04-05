“先生们”：盖伊·里奇的电影系列即将上映

2019年，英国导演盖伊·里奇（P igs and Diamonds，阿拉丁）发行了一部带有电影印章的新电影。这部电影讲述了定居在英国的美国人米奇·皮尔森（Matthew McConaughey）的生平，他在英国定居，在那里他建立了一个与大麻商业化有关的帝国。当有消息说皮尔逊正试图从企业中获取资金时，他的生意开始动摇。这就是其他毒品集团及其环境的背叛、勒索和贿赂的起点。

这部电影的成功就是这样，里奇（Ritchie）和米拉马克斯（Miramax）决定给剧情一个新的机会，并与 Netflix 合作，在已经开发的系列中讲述有关这些毒品的更多冒险经历。

根据专门从事娱乐新闻的网站《截止日期》的说法，里奇将担任该系列前两集的导演。目前尚不清楚盖伊正在整理的小说是否会有相同的情节，或者电视是否会发生一些变化。但是我们确实知道他是和马修· 雷德（Peaky Blinders）本人一起写的第一集。反过来，里奇将担任《绅士》系列的执行制片人，他将与伊万·阿特金森，马恩·戴维斯和比尔·布洛克一起执行这项任务，他们也是这部电影的制片人。

制作的转折意味着，起初《绅士》原本打算是一部系列（在2020年大流行之前），然后是一部电影，但计划被颠倒了，我们首先看了这部电影，而不是该系列。目前，《绅士》将从5月1日起在平台上面向尚未欣赏这部电影的人。这部电影获得了公众的好评，因为它 筹集了超过1.15亿美元的资金，考虑到初始投资2200万美元，这是一个很大的数字。

该系列正处于编写脚本的初步阶段。关于演员阵容，尚未确认原始版本的任何演员是否会参与其中。让我们记住，这部电影有很多明星陪同麦康纳，例如查理·汉南，科林·法瑞尔，休·格兰特 ，杰里米·斯特朗，米歇尔·多克里，亨利·戈尔丁和汤姆·吴等。其中一些很可能会成为 Netflix 系列的演员阵容之一，该系列将于2023年上映。

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