“盒子挑战”：欧米茄之家冷静下来了吗？

显然，在欧米茄队房子里，上周经历的紧张局势已经克服。在 4 月 4 日播出的 “盒子挑战赛” 一集中，该团体的女性庆祝了过生日的奥萨。

欧米茄的女人比平时更早醒来为奥萨装饰蛋糕。然后他们去找房子里的其他成员，他们一起去那个充实的人的床上叫醒他，向他唱歌。

派对保证他想念家人分享这个特殊的日子，但他向欧米茄的同事们表示感谢，他指出他们是 “非常漂亮的人”。竞争对手保证这是一个难得的机会。

应该记住，这一集是在欧米茄（Omega）的女性决定与同龄人交谈后录制的，告诉她们在表现不佳时不会批评她们，但是她们会批评她们，这会影响她们。竞争对手表示，每次参加盒子之城比赛时，他们都会感到没有动力。

表现出自己最烦人的安娜说，由于男人们对她的看法，她觉得自己像是 “团队的重量”。他甚至警告说，如果他退出比赛，部分原因是他不想继续属于欧米茄。

“如果我现在离开，不要告诉我 '我们需要你，你是球队中最棒的'。我觉得他们什么都不重视。现在我对死亡挑战赛感到非常沮丧，这显然会影响表现。如果我是欧米茄的重量，我为什么还要待在这里？”，安娜质疑。

就她而言，卡拉评论说，团队中没有工会。他指出，克里奥洛，胡安·帕勃罗和奥萨每次参加测试时都会 “扔普拉斯” 或暗示，并说这使她失去了动力。

克里奥洛回答说，当球队输掉比赛时，他不可能虚伪。他说，如果他指出错误，那是因为他希望纠正错误，因为他不喜欢忍受饥饿，睡在地板上或家里用完服务。

因此，谈话结束了，但气氛仍然紧张。此外，被阿尔法队判刑的安娜和胡安·帕勃罗不得不离开黑匣子队在比赛中争夺自己的位置。最后，好像这是一种预感，欧米茄女人的话最终变成了真人秀，她退出了真人秀。

现在，本周将有另一位竞争对手退出比赛。Beta、Alpha和Gamma落后于欧米茄，后者赢得了本周期的所有测试。两名新罪犯穿上背心面对艰难的死亡挑战，到目前为止，只有两支队伍的罪犯。

尊重他们与Beta的间接协议，粉红团队再次将背心放在为本报告做准备的Gamma和Alpha团队的成员身上，这促使他们赢得了本周期的最后一次测试。

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