丘梅尔·托雷斯（Chumel Torres）将AMLO的授权撤销与委内瑞拉的授权撤销进行了比较的酸性评论

在墨西哥撤销授权几天后，它仍然引起了许多疑问，主要是那些不赞成第四次转型的角色（第四季度）和总统安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔（AMLO）。

这些记者、政治家、分析师和公民（通常来自社交网络）有几种方式试图抵制这种全民协商。从反对它的数字到由于最近几周发生的违规行为而据称违反宪法的行为。

在所有反对它的声音中，有 youtuber 丘梅尔·托雷斯（Chumel Torres）的声音，事实证明，他是现任政府的强烈批评者，因为他实际上每天都在对洛佩斯·奥夫拉多尔（LópezObrador）或内阁中的某人发表评论或开玩笑。

关于撤销授权，他还表达了自己的观点，这次他保证塔巴斯克尼奥正在 “向最好的人学习”，因为他们的祖国委内瑞拉的雨果·查韦斯和尼古拉斯·马杜罗也呼吁将这一数字纳入各自的宪法。

(Foto: Twitter)

奇瓦瓦人分享了一段 TikTok 视频，其中首先看到已故的南美国家前总统正在推动罢免公投，其措辞与洛佩斯·奥夫拉多尔（LópezObrador）在谈到将于4月10日举行的这一民主进程时所使用的话非常相似。

后来，马杜罗似乎敦促民众出去收集签名，以便在中间根据委内瑞拉最高法律的规定，如果这是人民的决定，总统就离职。

该社交网络的用户评论说，玻利维亚前总统埃沃·莫拉莱斯（Evo Morales）也提倡了同样的资源，他也受到批评，因为正如网友所指出的那样，这些国家的选举机构处于政府的控制之下，情况与此截然不同在墨西哥国家选举研究所（INE）工作经验。

同样，一位自称委内瑞拉人的妇女解释说，查韦斯使用了这个数字，但只是为了将那些投票反对她的人从公共行政部门驱逐出境，因为据称她控制了选举当局，所以她总是可以这样做。

La Revocación de Mandato de AMLO se realizará el próximo 10 de abril (Foto: Andrea Murcia/Cuartoscuro)

尽管指出了所有违规行为，但所谓的与委内瑞拉和其他被反对派归类为 “共产主义” 或 “社会主义” 国家的关系，但撤销墨西哥的委任权仍然得到选举机构的充分支持。

根据国家选举研究所（INE）的说法，撤销授权是公民参与的一种手段，“在失去信任的基础上确定担任共和国总统的人的表现早日结束”，该机制将在这是第一次通过普遍, 直接, 秘密和自由投票来保障公民的政治权利.

撤销任务的选票将包含以下问题：你是否同意墨西哥合众国总统安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔因失去信任而被撤销任期或继续担任墨西哥合众国总统职务共和国直到他的任期结束？

任何在选民名册上登记的人都可以参加这项民主活动，由于预算原因，该活动的箱子将减少，可以通过找到你的盒子页面查阅他们的位置 https://ubicatucasilla.ine.mx/，位于你必须根据选民的证书进入居住的区域和实体。

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