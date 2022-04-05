世界足球大吃一惊：法国媒体保证，凯利安·姆巴佩（Kylian Mbappé）已经定义了自己的未来

凯利安·姆巴佩（Kylian Mbappé）的未来就是让世界足球保持警惕的原因，因为人们知道这位23岁的前锋将从7月开始自由行动。在西班牙媒体多次宣布皇家马德里将成为他们的下一个目的地之后，最近几天，这位足球运动员本人对此表示怀疑，并开始猜测他的连续性。

本周一，法国媒体更加直接，并保证 “姆巴佩将与PSG签署续约”。记者丹尼尔·里奥洛（Daniel Riolo）在RMC Spor t上宣布了这一消息，并表示凯利安将在5月宣布继续在巴黎举行的这一决定。

“Al Khelaifi 唯一的兴趣就是知道 Kylian 会做什么。没人会相信我，但它将在五月宣布，它将继续存在”，这是记者投下的炸弹。值得记住的是，上周日，在洛里昂（Lorient）的溃败之后，姆巴佩（Mbappé）是有两个进球和三个助攻的伟大人物，他留下了继续留在巴黎圣日耳曼的可能性。

“我还没有做出决定，但是有了新的要素。我能留下来吗？当然，” 凯利安说，整个欧洲媒体都惊呆了。他在摧毁洛里昂（5-1）后，在洛斯王子公园（Parque de los Princes）的混合地区，笑着对记者说：“我已经提供了足够的信息，我认为你有足够的工作能力。”

他补充说：“我不想犯错，” 他说：“我还没做决定。我知道对于人们来说，这需要一段时间，他们每天都在和我谈论这件事...”谨慎地说，姆巴佩通常不会让自己的言论碰运气，他非常清楚体育新闻编辑室退出后会三次沸腾：首先是在 Prime Video 上，然后是两次在与书面媒体混合的区域，然后是在广播和电视前站。

姆巴佩重复说：“不，我没有选择，我还没有做出决定，我想，有新的元素，很多参数”。正是这些 “新元素” 引起了人们的猜测，但无论是俱乐部还是球员的环境都没有澄清它们的奥秘。

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