Spotify 与 DC 合作准备播客《蝙蝠侠出土》的全球首演

Spotify 准备了一个新的播客，让听众感觉自己像在哥谭市一样。这是原始的音频系列《蝙蝠侠未埋葬》，在拉丁美洲将被称为《蝙蝠侠出土》，即将发行。

4月5日，Spotify、Warnes Bros和DC宣布将于明年5月3日正式首映。这些品牌的合作将利用 DC在新播客中庞大的标志性人物库，将 Bruce Wayn e粉丝团结起来，享受全新的体验。

该流媒体平台在一份声明中表示，该版本将在全球范围内发布，并且该故事将从美国的原始剧本改编到拉丁美洲，巴西，法国，德国，印度，印度尼西亚，意大利和日本，使其成为迄今为止最大的同时发行的Spotify。

提到的九个版本中的每个版本都有自己的配音演员和制作团队。它们将独立放置并进行调整，以反映当地的文化和语言，同时保持原始历史的真实性。

(Warner Bros./DC Comics)

“通过我们与华纳兄弟和华盛顿特区的非凡合作伙伴关系，我们有独特的机会通过多明星演员的声音在音频界开启DC备受喜爱的超级英雄的新时代。Spotify 首席内容与广告业务官黎明·奥斯特罗夫在一份声明中说，播客的力量从未像现在这样明显，这部大卫·戈耶杰作的令人毛骨悚然的音景讲述了唯一的布鲁斯·韦恩的重要故事。

David S. Goyer 是《蝙蝠侠出土》的创作者。对于那些不记得的人，他一直是《蝙蝠侠开始》和《钢铁侠》等标志性超级英雄电影的策划者，这次他是美国音频系列的执行制片人。哈里·萨玛（Hari Sama）将担任哥谭市项目的总监。

目前，所有将要推出的地区都在进行生产。美国版的配音如下：

-温斯顿·杜克饰演蝙蝠侠/布鲁斯·韦恩

-哈桑·明哈杰饰演 The Riddle

-吉娜·罗德里格斯饰演芭芭拉·戈

-杰森·艾萨克斯饰演阿尔弗雷德

-兰斯·雷迪克饰演托马斯·韦恩。

(Foto: Spotify)

-阿方索·埃雷拉饰演蝙蝠侠/布鲁诺·迪亚兹

-卡洛斯·阿拉贡饰演阿尔弗雷德

-安娜·布伦达·孔特雷拉斯饰演芭芭拉·戈登

-Zuria Vega 饰演 Kell

-阿方索·巴博拉饰演谜语

-埃尔南·门多萨饰演托马斯·韦恩

根据华纳兄弟动画公司另类节目执行副总裁彼得·吉拉迪（Peter Girardi）的说法，演员的表演成功捕捉了大卫·戈耶作品的黑暗本质，“将叙事播客推向了新的沉浸感”。他说：“我无法要求更好的方式开始与 Spotify 的创意合作伙伴关系。”

《蝙蝠侠未埋葬》（Batman Unburied）是一部心理惊悚片，它将把听众带到面具背后的人心目中的新空间。这次，布鲁斯·韦恩（Bruce Wayne）被介绍为法医病理学家，他在哥谭市医院工作，负责检查以公民为食的连环杀手 The Harvester 的受害者。超级英雄不仅会被迫面对自己的精神恶魔，而且还必须击败他们才能拯救哥谭市的居民，成为他的另一个自我蝙蝠侠。

“蝙蝠侠是漫画史和DC宇宙史上最有趣的角色之一。与Fábula，Spotify，Warner Bros，DC和Hari Sama等伟大盟友一起向这个复杂的超级英雄发出声音是一个巨大的挑战，同时也很有可能与伟大的演员们合作，重新诠释这个故事并创造一些非常属于我们的东西。这是对公众的邀请，让他们沉浸在哥谭市这个声音世界中，” 阿方索·埃雷拉强调说。

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