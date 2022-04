索尼商店发布有关 PlayStation 的重要公告

索尼宣布,用户现在可以在 PlayStation 上找到所有官方 PlayStati on 商品索尼商店,以便与任何你想要的人共享礼品卡和 PlayStation Plus 会员资格。

自2019年以来,索尼在线商店已在美国上市。这一宣布恰逢游击游戏品牌 Horizon Raw Materials 的新产品。但是,现在消费者还可以购买夹克、运动衫、Funko Pop!以及其他向《地平线:零黎明》、《最后的我们》第 2 部分、对马鬼魂、战神或仅仅是 PlayStation 品牌及其游戏机致敬的物品。

新的官方PlayStation运动衫,T恤,背包,单肩包,水瓶和其他产品已经在索尼商店上市,现在每个用户都可以将它们带到任何地方,并证明他们对1994年诞生的游戏机的狂热程度。

例如,该公司重点介绍了PS5风格的飞行员夹克,DualSen se无线控制器的浮雕帽,带有虹彩徽标的女式T恤和PlayStation背包,水瓶,帽子,艺术书籍,马克杯等等。

Productos de PlayStation en la Sony Store. (foto: PlayStation.Blog LATAM)

此外, 你可以通过捐赠 10 美元、20 美元、50 美元和 100 美元的卡来分享你对 PlayStation 的热情 ,这样其他人就可以通过以下方式充分享受世界上最大的 PlayStation 内容库的所有元素游戏机网络。

另一个新增功能是 PlayStation Plus 3个月和12个月的卡片,可充分利用其所有优势,包括与全球玩家社区一起玩在线多人游戏的能力,每月免费游戏以及独家折扣Play 商店。

索尼取消了从其数字商店购买年度 PlayStation Now 订阅的能力。淘汰发生在上周,当时宣布PlayStation Now 将被新的PlayStation Plus取代,该PlayStation Plus 现在具有三个级别,可以访问当前一代游戏及其他游戏的目录。

原因与 PlayStation Now 的停产有关。作为宣布 PlayStation Now 服务消失以及将其功能整合到 PlayStation Plus Premium 订阅中的一部分,索尼通过确保自动转换几个月的付费 PlayStation Now 订阅来向现有的 PlayStation Now 订阅者保证到游戏机高级版。

13-12-2021 PlayStation Now POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA PLAYSTATION

PlayStation Now 的年度订阅费用为 59.99 美元,PlayStation Plus Premium 的年度订阅费用为 119.9 美元,因此对于那些与 Now 签订长期合同的人来说,这是一笔不错的选择。

因此,目前, 访问PlayStation Now的唯一方法是按月订阅, 从而消除了提前几个月付款的可能性。每月订阅费用为8.99美元,将在6月由起价为16.99美元的 PlayStation Plus 高级会员资格所取代,该会员可以从 PlayStation Now 目录中访问 PlayStation 3 游戏。

PlayStation Plus 将有三种不同的订阅模式

PlayStation Plus Essent ial,它保留了 PlayStation Plus 的功能,因为它们的价格与当前版本相同:

-一个月8.99美元。

-三个月 24.99 美元。

-一年 59.99 美元。

PlayStation Plus. (foto: Hipertextual)

PlayStation Plus Extra,它增加了对大约 400 款 PlayStation 5 和 PlayStation 4 游戏 的目录成本:

-每月13.99美元。

-三个月 39.99 美元。

-每年99.99美元。

PlayStation Plus Extra. (foto: Todo Digital)

和 PlayStation Plus Premium,其中包括以上所有内容以及来自 PlayStation 3 的大约 300 款向后兼容游戏 的目录,PlayStation 2 、 PSP 和 PlayStation,费用为:

-每月16.99美元。

-三个月49.99美元。

-每年 119.99 美元。

继续阅读