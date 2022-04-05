索尼商店发布有关 PlayStation 的重要公告

索尼宣布，用户现在可以在 PlayStation 上找到所有官方 PlayStati on 商品索尼商店，以便与任何你想要的人共享礼品卡和 PlayStation Plus 会员资格。
自2019年以来，索尼在线商店已在美国上市。这一宣布恰逢游击游戏品牌 Horizon Raw Materials 的新产品。但是，现在消费者还可以购买夹克、运动衫、Funko Pop！以及其他向《地平线：零黎明》、《最后的我们》第 2 部分、对马鬼魂、战神或仅仅是 PlayStation 品牌及其游戏机致敬的物品。
新的官方PlayStation运动衫，T恤，背包，单肩包，水瓶和其他产品已经在索尼商店上市，现在每个用户都可以将它们带到任何地方，并证明他们对1994年诞生的游戏机的狂热程度。
例如，该公司重点介绍了PS5风格的飞行员夹克，DualSen se无线控制器的浮雕帽，带有虹彩徽标的女式T恤和PlayStation背包，水瓶，帽子，艺术书籍，马克杯等等。
此外，你可以通过捐赠 10 美元、20 美元、50 美元和 100 美元的卡来分享你对 PlayStation 的热情，这样其他人就可以通过以下方式充分享受世界上最大的 PlayStation 内容库的所有元素游戏机网络。
另一个新增功能是 PlayStation Plus 3个月和12个月的卡片，可充分利用其所有优势，包括与全球玩家社区一起玩在线多人游戏的能力，每月免费游戏以及独家折扣Play 商店。
索尼取消了从其数字商店购买年度 PlayStation Now 订阅的能力。淘汰发生在上周，当时宣布PlayStation Now 将被新的PlayStation Plus取代，该PlayStation Plus 现在具有三个级别，可以访问当前一代游戏及其他游戏的目录。
原因与 PlayStation Now 的停产有关。作为宣布 PlayStation Now 服务消失以及将其功能整合到 PlayStation Plus Premium 订阅中的一部分，索尼通过确保自动转换几个月的付费 PlayStation Now 订阅来向现有的 PlayStation Now 订阅者保证到游戏机高级版。
PlayStation Now 的年度订阅费用为 59.99 美元，PlayStation Plus Premium 的年度订阅费用为 119.9 美元，因此对于那些与 Now 签订长期合同的人来说，这是一笔不错的选择。
因此，目前，访问PlayStation Now的唯一方法是按月订阅，从而消除了提前几个月付款的可能性。每月订阅费用为8.99美元，将在6月由起价为16.99美元的 PlayStation Plus 高级会员资格所取代，该会员可以从 PlayStation Now 目录中访问 PlayStation 3 游戏。
PlayStation Plus 将有三种不同的订阅模式
PlayStation Plus Essent ial，它保留了 PlayStation Plus 的功能，因为它们的价格与当前版本相同：
-一个月8.99美元。
-三个月 24.99 美元。
-一年 59.99 美元。
PlayStation Plus Extra，它增加了对大约 400 款 PlayStation 5 和 PlayStation 4 游戏的目录成本：
-每月13.99美元。
-三个月 39.99 美元。
-每年99.99美元。
和 PlayStation Plus Premium，其中包括以上所有内容以及来自 PlayStation 3 的大约 300 款向后兼容游戏的目录，PlayStation 2 、 PSP 和 PlayStation，费用为：
-每月16.99美元。
-三个月49.99美元。
-每年 119.99 美元。
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