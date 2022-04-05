SCJN 暂停《电力法》；将在周四之前就其合宪性进行投票

Fotografía cedida hoy cortesía de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde se observa a su presidente Arturo Zaldívar (c) durante el inicio de sesiones en Ciudad de México (México). EFE/ Suprema Corte de Justicia de la Nación /SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPÁÑA(CRÉDITO OBLIGATORIO)

国家最高法院总理阿图罗·扎尔迪瓦周二闭幕全体会议 关于2021年对《电气工业法》（LIE）的改革是否符合宪法的辩论，并宣布投票将于下周四举行。

高等法院分析了部长洛雷塔·奥尔蒂斯（Loretta Ortiz）的法案，该法案提议驳回针对这些法律改革的三项挑战，这些法律改革旨在通过优先考虑联邦电力委员会（CFE）来改变电力调度顺序，但没有界定其最低百分比参与发电与众议院目前正在讨论的能源改革形成鲜明对比。

部长哈维尔·莱内斯·波蒂塞克（Javier Laynez Potisek）表示2021年3月批准的改革违宪，而会议室的大多数成员则表示，这些改革偏离了洛雷塔·奥尔蒂斯（Loretta Ortiz）项目的某些核心方面，后者在演讲中表示，墨西哥州必须确保经济发展和加强电力主权, 不应给予外国公司超过利息的优惠.

部长报告员保证，对《电力工业法》的修改不会仅仅通过给予欧洲常规武装力量优惠待遇而违反国际条约。

La ministra Loretta Ortiz impulsa la constitucionalidad de los cambios a la LIE (FOTO:FOTO: VICTORIA VALTIERRA /CUARTOSCURO.COM)

在法院全体会议进行讨论之前，行政长官安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔表示，法院部长应该 “确定他们站在哪一边”。

总统安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔（AMLO）呼吁国家行动党（PAN）和制度革命党（PRI）的立法者在众议院进行反抗并投票支持电力改革。

在上午的会议上，总统保证，他掌握的信息表明，一些 PRI议员，“其中一些甚至是PAN”，不同意反对派的立场，他说，该立场提倡 “保护私营公司”。

电力改革旨在确保联邦电力委员会（CFE）能够参与该行业的第54 个（发电，输电，配电和营销），这将是对主要竞选承诺之一的进步：电力主权。联邦政府需要圣拉撒路众议院四分之三的选票才能获得批准。

另一方面, 洛佩斯奥夫拉多尔同样受到国家最高法院 (SCJN) 部长洛雷塔奥尔蒂斯的行动的质疑,认可《电气工业法》。

“合法性。让部长们确定他们站在哪一边。这就是为什么我们不能抱怨，我们正在经历有趣的时代和公共生活的辉煌时刻。”

值得一提的是，4月1日，洛佩斯·奥夫拉多尔表示，他不同意部长不参加关于电力的讨论在参议院举行的行业法。

在此之前，反对党参议员PRI，PAN和PRD 签署了一封信，要求SCJN部长因利益冲突而免于就针对电力改革的违宪行动进行投票。

官员们暗示奥尔蒂斯·阿尔夫在第十二届立法机关担任莫雷纳的盟友工党（PT）的联邦代表的表现；除了她参与讨论并最终批准恩里克·佩尼亚·涅托政府批准的宪法能源改革外，并对《电力工业法》进行投票。

他们认为，根据反对派参议员的说法，这可能会干扰最高法院的独立性、公正性和客观性，尽管洛雷塔·奥尔蒂斯被抽签选来在最高法院处理这一争端。

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