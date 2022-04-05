传染病学家费尔南多·波拉克谈到超免疫血清时说：“在当前疫情背景下不需要血浆。”

一般的科学，特别是科学发现，需要根据其出现的社会历史背景进行分析 。当这些里程碑的框架是由全球疫情形成的，这场疫情给应用科学带来了异常的速度，这条创新链就变得更加重要。

在@@ 世界上感染了SARS-CoV-2冠状病毒两年之后，科学分析并完善了为应对COVID-19（）而提出的各种治疗方法，该疗法已经造成了超过4.93亿例感染，甚至更多超过600万人死亡，并且仍然无法在新变种后面重新转化。

发表在《新英格兰医学杂志》（NEJM）上的一项全新研究 强烈引发了这场辩论 关于康复者对COVID感染者的血浆干预。 这本被认为是世界上最重要的科学期刊在2020年得出了与阿根廷儿科医生和传染病学家费尔南多·波拉克（Fernando Polack）及其团队相同的结论，当时他调查了阿根廷在没有疫苗的情况下使用这种早期血浆疗法的情况，或者获得批准，以控制新病毒所表现出的致命性和高传染性。

约翰·霍普金斯大学彭博公共卫生学院和梅奥诊所以及其他医学科学机构对一千多例病例进行的研究 评估了恢复期血浆对早期患者的疗效这种疾病，没有因素或健康合并症，并证明作为该疾病的早期门诊治疗方法，它是一种有效而安全的选择。

他得出的结论是，如果在 COVID-19 症状出现后 9 天内给药，超免疫性血浆将使住院风险降低一半，并引用并收集了 Polack 及其团队所做的研究，作为证据。

在2020年疫情开始时对血浆进行研究期间， 波拉克一直坚持认为 ，“由于抗体在体内的作用方式，血浆的应用在理论上更有可能在疫情开始时起作用疾病。 因为如果你得到含有抗体的血浆然后借给新感染的血浆，它们应该固定病毒。”

那么，在当前的疫情时期，尽管世界上仍然存在一些不平等现象，但这项研究如何通过安全、可用和多样化的健康行动策略（跨多个平台）有效控制COVID疫苗如何有效控制反对 COVID？

Infobae 与传染病学家和儿科医生费尔南多·波拉克进行了交谈，分析了 NEJM 上发表的著作，他作为阿根廷进行的恢复期血浆研究的主要研究员。

El plasma es el líquido de la sangre que tiene más anticuerpos, rico en anticuerpos, que son defensas importantes contra el virus de los que ya tuvieron la enfermedad COVID. La mejor estrategia es usar el plasma lo antes posible para bloquear la progresión del virus, sostiene la evidencia (EFE/Enric Fontcuberta/Archivo)

— 这项研究发表在 NEJM 上，为减缓 COVID-19 的传播而对康复者进行血浆治疗在疫情开始时发挥了非常重要的作用，如今（两年后），随着针对COVID的强大疫苗组合获得批准，并且来自不同平台的疫苗组合已在全世界范围内发表声称血清对康复者具有超免疫力面对COVID，今天这种干预措施的位置是什么？

— 费尔南多·波拉克（Fernando Polack）：基本上有两种方法可以解决疾病：一种是预防，另一种是在疾病发生后进行治疗。 显然，为了预防疾病，我们必须尽早采取行动，并在同样的逻辑框架内加以治疗 。总的来说，只要你能预见到问题的进展，你就会比解决已经发生的事情，而且其后果开始偏离导致问题的最初问题时，你处于更好的位置。

在 COVID 中，会发生这种情况； 疫苗，我们的研究人员从经验中知道这一点，他们所做的就是减缓感染的进展，并在感染成为疾病或严重疾病之前将其阻止。 但是，困境在于，一旦疾病被安装，你能在多大程度上阻止它，以及你已经必须在哪里开始应对超出感染本身的后果。

像血浆一样的单克隆抗体应该总是很早就使用，尤其是从它们的工作原理的角度来看；因为它们的作用与疫苗的工作方式完全相同。

不同之处在于，疫苗是在体内产生的用于阻止病毒进展的抗体，并且是在感染发生之前产生的，因为这些抗体需要几周的时间才能生成，所以如果疫苗能够生成，那么疫苗就没有实质性的时间起作用。感染后给药 ，一旦感染发生，血浆就会尽快给药，从而缩短这些时间。这是核心区别。

El estudio desarrollado por científicos de la Universidad Johns Hopkins y de la Clinica Mayo entre otros, fue financiado por el gobierno de Estados Unidos y publicado en el NEJM. Analizó la evolución de pacientes ambulatorios de COVID-19 tratados con plasma de convalecientes dentro de los 9 días posteriores a la prueba positiva

— 费尔南多·波拉克（Fernando Polack）： 从非常简化的角度来看，单克隆抗体可以说，它们是一种 “合成血浆”，是通过注射给药在体外产生的抗体。

几种单克隆抗体的工作原理与我们两年前进行的初始血浆测试的逻辑相同，很明显，由于生物物质， 早期智能使用的血浆必须具有相同的结果。 在阿根廷进行的这项研究经过深思熟虑和精心设计，就像我们对布宜诺斯艾利斯省，布宜诺斯艾利斯市，PAMI，瑞士医疗，OSDE，OSECAC和婴儿基金会的许多其他参与者所做的研究一样；现在是国家卫生研究所的这项研究的美国大学拥有这项研究，并证明了美国国家卫生研究院与美国各大学（霍普金斯大学和梅奥大学等）进行的这项研究，其中包括一千多名志愿者。

在 NEJM 上发表的这项研究中，你能从中拯救什么？该研究权衡了疾病早期阶段，特别是在阳性检测后九天内，对康复者的血浆疗法进行了权衡？随着时间的流逝，您是否还认为血浆目前在针对COVID的治疗方案中未得到充分利用？

—Polack： 让我对 NEJM 上发表的这项研究感到高兴的是，它证实了等离子体是有道理的并且是有用 的，在科学中，总是有必要由一个以上的小组证实科学在经过深思熟虑和深思熟虑的情况下得出的发现被处决的方式。 疫情的另一个难题是，当每个人都开始寻找解决方案时，有时会在没有透彻了解决定这些解决方案成功的变量如何表现的情况下对解决方案进行评估。

在阿根廷，在这方面对等离子体进行的研究是经过深思熟虑和精心设计的。 两年后，我们和其他团体在疫情开始时所说的一切都不成立。 这真的很有趣，也很重要。 经过深思熟虑、精心设计、装备精良的科学提供了解决方案。无论是疫苗、抗体干预还是任何具有合理生物学逻辑的东西。 在这些故事的结尾没有机会，你必须学习、工作和思考。

在疫情的背景下，今天的等离子体几乎没有用处或用处很少 。 但是在我们提交数据时，即2020年12月，它非常有用 。因为这些发现没有改变，而且将老年人严重的 COVID-19 疾病的发展减少近一半或三分之一的可能性是一个非常有价值的工具。

Polack trabajó liderando equipos en los trials de Fase III de las vacunas más innovadoras que arrojó esta pandemia: las de plataforma genética de ARN mensajero que creó Pfizer-Biontech. Y además emprendió con grupo multidisciplinares y mucha convicción el tratamiento con plasma de convalecientes cuando aún no había vacunas disponibles

—Polack： 也许它使用（等离子体）的复杂性，也许在世界许多地方对干预的含义了解不多，我们没有发明干预，也不是昨天发明的，它已经存在了一个世纪，这意味着所有本来可以使用的东西都没有被使用要使用。

然后幸运的是，疫苗取得了如此成功，以至于确实没有必要采取任何其他预防策略。 但是，任何针对病毒的干预措施都集中在我在开始时所说的话上：早期，你只需要处理阻止病毒的问题，而当你必须应对病毒对患者健康造成的所有后果时，还不算太晚。

参考是值得的：这就像在马进入集市之前抓住一匹马-破坏所有东西-或者一旦它穿过集市二十分钟而几乎没有健康的菜就去寻找它。这本质上是核心思想。

从阿根廷的多学科研究人员团队的角度来看，我们付出的努力是巨大的。这是许多医生、研究人员、社会和参与公共卫生的团队的努力。 从团队的角度来看，重申这种努力是有道理的，我们所说的是对的，因为这就是我们正在努力的目标，这是非常好和令人欣慰的 。

我们当时的承诺是为阿根廷寻求解决办法，以解决一个看不到解决办法的问题。 然后，显然，疫苗使这些策略的必要性大大降低了。

Según datos de Our World in Data, el 64,5% de la población mundial ha recibido al menos una dosis de una vacuna contra el COVID-19. Entre las vacunas contra el COVID-19 aprobadas por la OMS que ya alcanzaron el gold standard figuran: Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson/Janssen y las producidas en China, Sinopharm y Sinovac. Aún aguarda los últimos sellos, la Sputnik V producida por el instituto científico ruso Gamaleya (EFE/ Carlos Ortega)

— 您如何看待针对这种病毒和其他病毒的康复期血浆疗法的未来？它应该总是在手边吗？你不认为像世界卫生组织（WHO）这样的机构在2021年12月提出建议不要在COVID患者中使用恢复期血浆吗？

—Polack： 今天不需要康复者的血浆。也就是说，重要的想法是你不应该使用血浆，你必须接种疫苗。 解决办法是疫苗。

但是 在没有疫苗的很长一段时间里，这种（恢复期血浆） 是一种有效的中间解决方案。而且 我们必须牢记这一点，因为如果我们面对另一种细菌，这种解决方案在COVID上首次不起作用，它过去曾用于十多种不同的疾病。我没有理由不应该用这个来做。

如今，血浆在针对COVID的治疗策略中没有地位；但它表明，16或18个月前，当阿根廷研究人员以及许多医生、社会行为者和公共卫生行为者团体 回答了在疫苗到来之前我们可以用作桥梁的问题 我们得出了两个结论： 在出现称为疫苗的更好的解决方案之前，晚期血浆对重症患者毫无用处，轻度患者的血浆是一种非常有价值的工具。

阿根廷制造的科学

Polack 还率先开展了世界上最大的 III 期试验，以测试该基因的疗效和安全性平台COVID疫苗 -Messenger RNA-由科学二项式辉瑞生物技术生产，在布宜诺斯艾利斯市军事医院制造。研究结果于2020年公布，也发表在著名的科学期刊《NEJM》上。

波拉克被认为是呼吸道病毒疾病领域的国际领先专家之一，也是婴儿基金会的负责人，该基金会目前正在与一群多学科科学家合作开展一项国际项目，该项目旨在在成人中实现三联病毒疫苗-这将是一个对大约一千人进行了试验，目前处于第二阶段。这位传染病学家告诉Infobae：“我们正在研究迁移到一种针对成人的三重病毒疫苗的疫苗的目标，该疫苗将针对冠状病毒，流感和呼吸道合胞病毒（RSV）。”

A través del método denominado de aféresis se realiza la extracción de plasma - REUTERS/Lindsey Wasson

由波拉克主持的婴儿基金会（Infant Foundati on）于2020年在阿根廷进行的研究显示，有证据表明，65岁以上患有轻度 COVID-19 的成年人早期使用恢复期血浆：该研究显示出61％的有效性可预防冠状病毒在人体内发展。严重疾病，用专家的话说，只会演变成 “严重感冒”

这项研究是与布宜诺斯艾利斯省卫生部合作在圣胡安德迪奥斯公立医院，Simplemente Evita，卡洛斯·博卡兰德罗博士和埃维塔·普韦布洛公立医院的设施中进行的。在首都，中央军事医院，洛斯阿科斯疗养院，CEMIC，布宜诺斯艾利斯市卫生部，商业雇员社会工作（OSECAC）和Finochietto疗养院参加了会议。

对于阿根廷人来说，血浆在治疗70年前袭击该国的阿根廷出血热疫情方面表现出色，因此在当地科学史上已经占有重要地位。因此， 由于Julio Maiztegui博士当时的出色工作，康复者免疫血浆的治疗能够显着降低致死率。

位于布宜诺斯艾利斯省佩尔加米诺市的国家人类病毒性疾病研究所（INEVH）因其在汉塔病毒、登革热、黄热病和其他虫媒病毒方面的工作而脱颖而出，已将其定位为国家和地区实验室诊断这些疾病的参考中心，多年来，它以记忆中的 “胡利奥·迈兹特吉博士” 的名字命名。

结论和世卫组织的严厉性

该研究的主要合著者，约翰·霍普金斯大学彭博公共卫生学院分子微生物学和免疫学教授大卫·沙利文（David Sullivan）医学博士，对康复期血浆在COVID时代的作用持有强烈的态度，“因为 COVID-19 疫情不断变化且通常是不可预测的格局要求 我们的研究提供了有力的证据，表明富含抗体的康复期血浆应该成为门诊的一部分，有力的证据表明，富含抗体的康复期血浆应该是疫苗和单克隆抗体等一线疗法的一部分的低收入和中等收入国家阿森纳 ，” 他说。

发表在 NEJM 上的研究得出的结论是：“当检测呈阳性后 9 天内向门诊患者施用高滴度（富含抗体）的 COVID 康复期血浆在检测呈阳性后的 9 天内给门诊患者服用， 减少了一半以上未接种疫苗的门诊患者的住院需求。COVID-19

Una ilustración en 3D intenta mostrar cómo las células del virus SARS-COV-2 generan la infección por COVID-19 dentro del organismo

世界卫生组织（WHO）严厉地将血浆作为针对COVID的可用疗法： 2021年12月初，世界卫生组织（WHO）强烈宣布反对对康复期人群进行血浆治疗，以治疗中度、重度或重度的 COVID-19 病例。根据该国际组织的说法，所进行的研究表明，它不会增加生存的可能性，也没有减少使用呼吸器的需求。

它基于对涉及 16,236 名 COVID-19 患者的16项科学研究的分析，得出的结论是，血浆治疗也非常昂贵且难以管理。它还指出了一些实际问题，例如需要识别和测试捐赠者，以及在收集、储存和使用血浆方面存在困难，所有这些都是使其成为一种可行的治疗方法的额外限制。世卫组织唯一不允许使用该药物的案例是随机对照试验。

美国食品药品监督管理局（FDA）目前授权将恢复期超免疫血浆作为免疫功能低下疾病门诊患者或接受免疫功能低下药物的患者以及所有因早期COVID-住院的患者的治疗选择 19。

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