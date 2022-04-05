秘鲁索尔领导区域抗议损失：安第斯外汇

（彭博社）在一波抗议浪潮之后，政府宣布在首都利马实行宵禁，此后，秘鲁太阳报周二开盘走低。由于投资者削减了南美的看涨头寸，智利和哥伦比亚比索也在下跌。

太阳下跌了1.1％，至每美元3.6850。周一，该货币兑美元汇率创下3,6140索尔的年初至今新高，此前由于抗议活动升级以及政府在公交车司机封锁道路后部署了军队，利润减少了。

如果该货币延续亏损，太阳最近突破接近3.6680的区域可能会成为美元的阻力位。

秘鲁索尔今年在主要货币中表现第三好，涨幅约为9％，为交易者获利开辟了空间。

政府周一宣布，它将把燃油消费税降低90％，并提出一项法案，免除鸡肉、鸡蛋、面粉和面条等基本食品的营业税。它还通过法令批准将最低工资提高10％。

智利比索下跌0.6％，而哥伦比亚比索下跌0.5％。在加息吸引了大量外国资本之后，交易者似乎正在从南美的四种主要货币中获利，南美的四种主要货币是2022年排名前五的货币之一。

智利财政部长马里奥·马塞尔（Mario Marcel）在参议院委员会就该国的经济形势发表讲话；上个月，央行转向了较为温和的立场，而通货膨胀压力仍然没有缓和的迹象。

哥伦比亚运营商将于周二晚上8点观看新的通胀数据，预计消费者价格指数将从之前的8.01％加速至8.48％。

哥伦比亚央行最近也采取了较为温和的立场，高于预期的消费者价格指数可能会导致交易员向上推高曲线的顶部，因为如果共和国银行现在坚持采取不那么激进的方针，它将难以控制通货膨胀。

财政部长何塞·曼努埃尔·雷斯特雷波表示，央行必须 “非常谨慎”，以防止随着利率上升而破坏就业机会。

（其中一些信息来自熟悉交易的外汇交易者，他们因为不允许公开发言而要求不透露身份。）

原注：正确：

秘鲁的索尔在社会动荡中领先亏损：Inside Andes

Davison Santana是为彭博社撰稿的外汇策略师。他所做的观察是他自己的观察，并不打算作为投资建议。

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