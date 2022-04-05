帕特里夏·奇里诺斯对佩德罗·卡斯蒂略说：“他正在用人民的鲜血抓住牙齿和指甲”

帕特里夏·奇里诺斯毫不犹豫地批评了佩德罗·卡斯蒂略的行为以及如何不应对当前的社交活动在3月28日开始关闭航空公司之后，危机正在席卷全国。

抗议活动开始一周后，这位议员大声疾呼反对最近发生的死亡事件以及部长们如何努力尽量减少这些死亡人数。

女议员应邀参加了主持人贝托·奥尔蒂斯（Beto Ortiz）的节目，她再次强调总统辞去了总统职务。

“从我能闻到的气味和我的经验来看，这才刚刚开始。还会有更多的流血事件，这是我们必须避免的。今天，我投票反对由一些国会议员提议与部长和卡斯蒂略总统举行会议。我投了反对票，不是因为我不想和解，而是因为我认为这是浪费时间，因为我们不只是在和秘鲁的任何一位总统谈话，而是在谈论卡斯蒂略，他是个骗子，mythomaniac是个撒谎的政府，” 他说。

“这样，他就表明他无力执政，如果他甚至无法执政，更不用说我们能够摆脱像我们所处的危机那样的危机了。我提出的建议与总统来国会那天我告诉你的建议相同，我告诉他： 辞职卡斯蒂略先生是因为你别无选择，你正在用牙齿和指甲抓住自己，而是用流落街头的人们的鲜血 抓住自己，”他补充说。

另一方面，帕特里夏·奇里诺斯说，她无意与卡斯蒂略总统会面，因为她认为他是个神话狂，他将是 “浪费时间”。

“我对秘鲁正在发生的事情感到非常痛苦和悲伤，这是我们在国会一直在与一些国会议员讨论的话题，因为有些懒惰者更喜欢个人谈判并继续为卡斯蒂略辩护。现在，我们最感兴趣的是知道有8个以上的地区处于危机之中，而伊卡，普卡尔帕，钦博特，乌卡亚利，塔拉波托，这些地区已经崛起。他分析说，亚马逊，瓦努科，利马，皮乌拉实际上正在爆炸，在火焰中燃烧，卡斯蒂略的一千道歉不会让孩子回到我们刚刚看到的那个母亲那里哭泣，因为孩子掉进了河里。”

“我们看到 Manchay 和一位女士晕倒的照片，但是当她醒来的第一句话时，她会说 '有饥饿'。事实上，饥饿之所以存在，是因为人们没有工作，物价每天都在上涨，人们从起床到上床睡觉都令人担忧的不稳定性。家庭主妇过去每天去买菜单的15个鞋底，这已经不够了，必须是30、40、50个鞋底。卡斯蒂略（Castillo）宁愿逃离去开学，好像什么都没发生，他想对民众有好处，但他什么也没做。他说，卡斯蒂略继续责怪所有人的无能，但人们不再相信他。”

让我们记住，议员 帕特里夏·奇里诺斯（Patricia Chirinos）是首次提出针对佩德罗·卡斯蒂略（Pedro Castillo）的空缺动议的人 ，这位女议员将该文件提交给了秘鲁全体会议，在她投票后，她的请求未获成功来自其他座位的同事。

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