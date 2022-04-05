Corregidora 体育场骚乱发生一个月后：否决、逮捕和解雇官员

MEX7385. QUERÉTARO (MÉXICO), 05/03/2022.- Aficionados del Querétaro y aficionados del Atlas originaron un conato de pelea que terminó invadiendo la cancha, durante un juego correspondiente a la jornada 9 del Torneo Clausura 2022 de la Liga MX del fútbol mexicano en el estadio Corregidora de la ciudad de Querétaro (México). EFE/Sebastián Laureano Miranda

自从墨西哥足球见证其历史上最暴力的篇章之一以来，已经过去了整整一个月。2022 年 Grita México Clausura 锦标赛的第九场比赛将以在球场上目睹的暴力事件为标志克雷塔罗和阿特拉斯之间的比赛争执期间的 Corregidora 体育场。31天后，除了L iga MX 所指出的国际耻辱和愤慨之外，损失的计数还导致人员受伤，被拘留者，惩罚和解雇。

与骚乱有关的最新事件是公民安全部长米格尔·安赫尔·孔特雷拉斯和该实体民事保护负责人卡洛斯·罗德里格斯·迪·贝拉被解雇。这是在界定了州检察长办公室调查中的责任之后。

“3月 5日Corregidora体育场发生的令人遗憾的事件使Queretans充满了愤慨、惊讶和极大的痛苦。他向墨西哥暴露了一张面孔，整个世界都偏离了我们的真实身份。（...）我指示立即但毫不犹豫地对那些负有责任的人采取行动。这些行为必须按照正当程序受到惩罚。我们追捕的是罪犯，而不是罪犯。在克雷塔罗，谁付钱，” 州长毛里西奥·库里在最新报告中说。

Mauricio Kuri en conferencia de prensa sobre el Estadio Corregidora un día después de la pelea.

事件发生将近两周后，联邦政府内阁通过安全和公民保护部提交了一份正式报告。在洛佩斯·奥夫拉多尔（López Obrador）举行的新闻发布会上，国家机构通过副部长里卡多·梅希亚 ·贝尔德哈处理了此案。

3月17日，星期四。

当时，这项工作的结果是，在该实体的五个城市（克雷塔罗、科雷吉多拉、埃尔马克斯、科隆和圣胡安德尔里奥）签发了35份搜查令，导致 25人被捕。其中，四人被指控犯有杀人未遂罪，而其他绝大多数人被指控在公共场合暴力。

“我们一直在与墨西哥足球联合会和Liga MX的当局进行协调，他们已经宣布了自己的与私人领域相对应的协议和制裁措施，但是建立了一个沟通和信息交流机制来协助地方当局。暴力，” 他说。Mejia Berdeja。

Detenidos por hechos en el Estadio Corregidora. Conferencia de prensa del gobierno federal del jueves 17 de marzo de 2022. Foto: @Andrés Manuel López Obrador

墨西哥足球联合会通过以下措施制裁了克雷塔罗的白鸡队：

-在 2022 年 Clausura 的第九场对阵阿特拉斯的比赛中，输掉三球，使对阵阿特拉斯的比赛归零

-每场主场闭门比赛一年（从2022年3月8日到2023年3月7日）。同样，它的基本力量和女性类别。

-经济制裁（他们没有透露金额是多少）。

-克雷塔罗（Querétaro）的动画小组被禁止参加该队在主场进行的比赛三年。

根据检察官办公室以及州政府当局的报告，调查结果导致完成了46次搜查，分析了 4 00多个视频，并逮捕了32人，他们被指控犯有严重罪行。“调查仍在继续。那些参与这种野蛮行径并继续逃离的人，我再次警告你：投降。他们不会有地方可以藏起来，” 库里说。

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