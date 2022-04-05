监察员办公室要求立即停止强制性固定社会活动，因为这违宪

面对政府发布的紧急状态宣言，该声明规定了强制性的社会固定措施监察员办公室在今天 4 月 5 日星期二 02:00 至 23:59 时认为，行政部门采取的措施 “违宪，因为没有适当的动机，也因为它与利马和利马记录的社会抗议事件绝对不成比例卡亚俄。”

它还指出，“宪法法院在一贯的判例中指出，紧急状态和在其保护下采取的措施必须不可原谅地符合相称性和必要性的标准”，但是 “本案不符合这些要求，因为没有任何理由有人表示，这种严格的社会封闭是有道理的，但没有说明它将如何有助于维护社会秩序”。

声明@@ 说：“不可撤职令没有考虑到它将对该国工人造成的严重影响，他们中的大多数人在非正规条件下工作，这就是为什么他们的工作权将受到与食物、健康和教育等其他权利相同的影响”监察员办公室。

此外，“鉴于该措施不合时宜，其后果将更具破坏性，在需要平静和安宁来解决承运人和农民的要求所引起的冲突的情况下，其后果将更具破坏性，并将在民众中引起警惕。不合时宜地采取这一措施违反了每个国家对公民身份必须具有的法律可预测性的义务。”

监察员办公室在声明的最后两点中还指出，紧急状态不是用来管理社会冲突的机制，“这就是政府本身推动的对话进程的目的，也是政府与冲突中的公会会见的承诺所在。还在等待”。

给全国的讯息

佩德罗·卡斯蒂略在给国家的致辞中说，尽管该国的每一次抗议活动都是宪法权利，但必须始终在法律框架内进行。

“面对一些团体想通过封锁利马和卡亚俄出入口制造的暴力行为，为了恢复和平与内部秩序，部长会议下令进入紧急状态，暂停与自由和人身安全有关的宪法权利，他在讲话中说，利马省和卡亚俄省的房屋不可侵犯性和集会自由。

国家元首还呼吁继续共同努力，促进国家增长和发展，但强调这一发展必须是公平和公平的，才能使该国境内的所有秘鲁人直接受益。

为此，他指出，已经采取了一系列措施来提高秘鲁人的收入，家庭不受基本必需品价格上涨的影响。

“在万卡约市对话框架内批准的这些措施不仅使胡宁人受益，而且惠及所有家庭，尤其是最脆弱的家庭。你很快就会看到所采取的行动的影响，这些协议是行政部门、地方当局、承运人领导人、农民和民众之间对话的结果，” 他说。

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