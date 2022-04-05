摩根·弗里曼将主持新的纪录片系列《大逃亡》

凭借摩根·弗里曼的非凡声音，《大逃亡》系列...在第一季提出了八例病例。该系列来自 Alcatraz，Dannemora，El Chapo Guzman 和匹兹堡六号，详细重现了泄漏的设置，范围和发展，但也是其后果的一部分。基于虚幻引擎技术，每个案例的构建都是利用现有的视听材料和证人证词实现的。

这位屡获殊荣且备受喜爱的演员经历了虚构和现实的监狱经历。首先，他出演了《肖申克的救赎》，弗里曼的角色帮助电影的主角逃脱。在真实生活中，这位演员在空军期间曾短暂入狱，这显然是误会。现在，他展示了纪录片系列，该系列重建了最令人难忘的逃生案例。

与处理这些案例的许多其他纪录片不同，本系列的优点在于，与摩根·弗里曼（Morgan Freeman）合作的《大逃亡》展示了通过名为虚幻引擎的软件进行的娱乐活动，该软件依靠历史图像来赋予其更大的真实感，逃生路线图和追逐恶魔岛，丹尼莫拉，匹兹堡州立监狱等的著名泄漏。图形引擎除了用于视频游戏行业中最重要的游戏外，最近还用于重建电影界的系列，电影和其他标题中的《星球大战》角色。

这项新技术通过使用 CGI 进行重建，生成逼真的图像和身临其境的体验，将观众带入监狱。通过这一进展，可以重建牢房、通风管道、隧道和监狱墙壁，将旁观者关进监狱，这样他们就可以从正在挖掘或计划离开监狱的人的角度看到逃生情况。

“在 G reat Escapes 中，你知道人们在绝望的情况下会有多专注、勇敢和足智多谋。一旦你开始观看，你就会参与其中。谜团在于他们是否愿意，是否真的能做到这一点。因为这几乎是不可能的尝试，” 摩根·弗里曼说，他因其最难忘的角色之一，即经典《自由之梦》中的实习生埃利斯·雷丁而于 1994 年获得奥斯卡提名。他还补充说：“我会逐步向你详细介绍你每时每刻所做的事情，几乎每天、每周、逐月、逐年。走出最高安全监狱可能是人类负担得起的最大胆的尝试之一。这可能是我们关在监狱里的人性中最迷人的东西之一。”

《历史》将在拉丁美洲播出的该系列的第一集将讲述墨西哥毒枭华金· “El Chapo” Guzmán的案例，他设法从两个最严密的监狱中逃脱。第一次逃离 El Chapo 是在 2001 年。第二个将以 Alcatraz 为例，并回顾1962年从被认为是美国技术最安全的监狱中越狱的企图。第三次是丹尼莫拉监狱，两名被判终身监禁的男子利用几名监狱雇员的工程情报和心理操纵逃出监狱。

摩根·弗里曼（Morgan Freeman）的《大逃亡》将于4月9日星期六在阿根廷和10日星期日在哥伦比亚首映第一集，而每周一在墨西哥的运河历史和历史剧中首映。

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