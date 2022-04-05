在过去的 24 小时内，有 3,300 多人通过人道主义走廊从乌克兰撤离

People board a special train for displaced people to leave the small eastern Ukrainian city of Svatovo, Lugansk region, on August 12, 2014. A convoy of 262 Russian trucks rolled toward the Ukrainian border on August 12 as Kiev vowed to block the aid mission from its territory over fears it was a ploy to bolster pro-Kremlin rebels. The convoy of what Russia says is humanitarian aid has sparked fears of an escalation in a conflict that has left hundreds dead in eastern Ukraine in recent months and plunged Moscow's ties with the West to their lowest point in decades. AFP PHOTO / SERGEY BOBOK

周一，至少有3,376人从乌克兰东南部的马里乌波尔和别尔江斯克镇撤离到乌克兰军队控制的扎波里耶地区。

其中1,553人来自马里乌波尔。805人还来自扎波里耶地区的其他城市：波洛伊，瓦西利夫卡，别尔江斯克，梅利托波尔”，副总理兼临时重返社会部长说：“405人通过自己的方式从马里乌波尔和别尔江斯克前往扎波里亚。被占领的乌克兰领土，伊琳娜·韦列舒克。

此外，在顿涅茨克省的曼古什镇，一支由七辆公共汽车组成的车队在红十字国际委员会代表团的陪同下，从马里乌波尔撤离人员并沿着商定的路线行驶，被封锁。

在这种情况下，在卢甘斯克地区，已有971人从利西尚斯克、北顿涅茨克、鲁比日内、克雷米纳和霍尔斯克等城市撤离。

“尽管达成了协议，但俄罗斯占领者在卢甘斯克地区撤离期间系统地违反了协议。我们正在谈判，尽管俄罗斯联邦在人道主义走廊的工作中遭到抵制，但我们不会停止努力拯救我们的人民，” Vereshchuk说。

Un residente de Lugansk, sostiene un televisor antes de huir de su ciudad

同时，乌克兰总统沃洛德米尔·泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）指责俄罗斯在布查大屠杀中 “歪曲事实”，并保证 “他们将无法欺骗整个世界”，因为有 “充分证据” 表明俄罗斯军队摧毁城市，绑架，折磨和杀害平民。

“现在是所有俄罗斯人都能了解他们的同胞中谁被杀害的全部真相的时候了。谁下了命令。根据乌克兰总统府的官方网站，谁对杀人事件视而不见。” 他在平常的晚间演讲中强调。

泽伦斯基回忆说，布查市有300多人 “被杀害和遭受酷刑”，根据乌克兰总统的说法，如果对整个城市进行彻底审查，这个数字 “可能会更大”。他补充说：“这只是一个城市。”

在这方面，他说，莫斯科 “已经在发起一场虚假的运动，以掩盖其在马里乌波尔大规模谋杀平民的罪恶感”，因此 “他们将试图掩盖罪行的痕迹”，这是他们离开布查时没有做的事情。

他说：“他们将在舞台上进行数十次采访，重新发行录音并专门杀人，以使他们看起来像是被别人杀害的，” 他补充说：“正在尽一切努力查明参与这些罪行的俄罗斯军方。”

（来自欧罗巴出版社的信息）

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