莫妮卡·卡布雷霍斯回忆起她在《公共敌人》中的时光：“我感到受到骚扰、虐待和羞辱”

在最近接受 Magaly Medina 采访时，《公共女性》一书的作者莫妮卡·卡布雷霍斯讲述了坏事她在 2012 年由她和 Aldo Miyashiro 主持的夜间节目《公共敌人》中的经历。 据主持人说，她在电视领域的时光一点也不愉快，因为她在频道上遭到了自己的同事的欺凌。

这位记者也开始了谈话，明确表示她从未指出过前任马丁·阿雷东多《公共敌人》的制片人，是在她的书的一章中对她进行性骚扰的人。但是，他保证，尽管他们多年来一直在一起工作，但他与他的关系也不是很好。

“我不能这样说，我没有证据，已经超过12或13年了。 但是我和他关系不好，我对他作为专业人士和个人的看法很糟糕。 我不能在广播电视上说他是这集的主角。指出这是犯罪，” 卡布雷霍斯在 Magaly TV La Firm e 的场景中说。

Mónica Cabrejos y Aldo Miyashiro en la conducción de Enemigos Públicos. (Foto: Panamericana TV)

当 “喜鹊” 问她是否在演出中感到骚扰时，莫妮卡在职业和性层面上回答是。据他说，他的经历与 Public 的制作成员马可·罗德里格斯的经历非常相似敌人指责马丁（他称他为 “坏人”）被解雇，因为他说自己 “闻起来不好” 而且 “工作不一样”。

“ 我感到受到骚扰、虐待、羞辱。这是一种集体精神，不幸的是我不适合，因为我有不同的生活方式。我是我的观点的捍卫者，尽管他们告诉我闭嘴，但我没有。我说我对所有事情的想法 ，” 莫妮卡说。

涉嫌在该计划中存在欺凌行为

根据Al SextoDía主持人的说法，她感到自己受到了同事的攻击，因为他们没有考虑他们的想法，即使关闭了相机，也不断在节目中开玩笑说她的体重和年龄。当时，卡布雷霍斯只有36岁。

“他们因为我的年龄而惹恼我，因为体重，如果我胖的话。我减肥了，既然我再也不能当胖女孩了，所以他们称我为老太太（...）主持人说，我必须处理这个问题，而且我知道如何用宽皮带去做，直到滥用情况更严重。”

重要的是要注意，莫妮卡·卡布雷霍斯在 2013 年重组该计划时停止出现在公共敌人中，由桑德拉·维加拉（Sandra Vergara）取代。 该计划于2014年12月结束。

马丁·阿雷东多澄清

莫妮卡·卡布雷霍斯（MónicaCabrejos）在《公共女人》一书中提到，她受到了她工作的夜间节目的电视制片人的性骚扰。马丁·阿雷东多（MartínArredondo）这个名字立即曝光，因为他们俩都在公共敌人中一起工作。在这些猜测中，这位记者打破了沉默。

“我坚决否认所有暗示的东西，我能说的一切都非常敏感，以至于会影响一个人的证词。 在这份涉及我的名字的犯罪证词之前，我还剩下的是什么，我屈服于所有专业知识（在未来的调查中），” 他在接受Amor y Fuego的简短采访中澄清说，后者排除了向他发送公证信以撤回的可能性。

“警告我该怎么办...“我要以诽谤罪谴责你”... 我该怎么办？如果我的形象终于被损坏了，我现在没有练习可以重建自己，主体已经被扔掉了，” 他补充说。

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