司法部长在克里斯塔尔与弗拉门戈的决斗中表示：“一场足球比赛不可能在国家的宁静之前举行”

4月5日星期二差不多午夜。秘鲁总统@@ 佩德罗·卡斯蒂略（Pedro Castillo）在向全国发表的讲话中宣布，该国将实行强制性在造成混乱、混乱、暴力甚至抢劫的承运人停工之后，从当天的 02:00 到 23:59 的社会动员。

因此，出现了Sport ing Cristal和弗拉门戈之间的决斗会发生的问题，因此司法部长费利克斯·切罗（Felix Chero）在 “人民之声” 节目中发表了讲话在 Exitosa 电台上。

“（Sport ing Cristal 和 Flamengo 之间的比赛）必须重新安排。我们不要忘记，在特殊措施中，必须采取非同寻常的行动。我认为我们都是足球爱好者，我们都喜欢比赛，但是足球比赛不能优先于国家所需的宁静，” 费利克斯·切罗告诉埃克西托萨。

因此，水晶竞技与弗拉门戈争夺解放者杯的比赛会怎样？

到目前为止，Sporting Cristal尚未对此事发表评论，一切都将取决于Conmebol的决定，它是决定闭门进行比赛还是将其重新安排在第二天。但是，解放者杯H组第一天的水晶竞技与弗拉门戈之间的对决定于4月5日星期二晚上 7:30（秘鲁时间）在国家体育场举行。

对于在家中的订婚，这位 bas-pontine 教练证实，Yoshimar Yotún 和 Fernando Pacheco 在经历了一些不适之后会很健康。在提到的那些人中，秘鲁国家队的中场球员必须出现在首发球员中。

此外，正如Infobae所知，Sporting Cristal的教练罗伯托·莫斯克拉（Roberto Mosquera）研究了弗拉门戈的所有比赛，并掌握了巴西队中每位球员的所有信息。

司法部长说秘鲁人希望安心

司法部长费利克斯·切罗（Félix Chero）谈到了他如何相信秘鲁民众已经决定佩德罗·卡斯蒂略在周二实行宵禁。“秘鲁人很聪明，想要安心。他们想在有担保的情况下工作，他们不希望暴力行为和服务发挥作用。但是，我相信上帝，秘鲁人会与这项措施合作，因为这是为了所有人的福祉，” 他在埃克西托萨说。

“我们整天都在工作。有决定要做，做出的决定是坚定的，根据报道，如果我们必须在凌晨 12 点或凌晨 1 点工作，我们必须稳定秩序并使国家放心，我们必须这样做。这项措施是在今天发生的一代局势之后在部长会议中通过的，但我们始终努力尽可能谨慎和合理地采取行动，” 他补充说。

基本服务（如果他们愿意提供服务）

“我们国家的所有基本活动，包括医疗服务，基本和基本服务，都将参加，因为它们是基本护理，对于人们能够提供自己的产品至关重要。显然，为了秩序和安心。此外，警察和武装部队将指导和陪同这些措施，” 司法部长费利克斯·切罗告诉埃克西托萨。

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