国防部长最大限度地减少了交通罢工中的死亡人数：“没有别的了”

今天下午，国防部长何塞·路易斯·加维迪亚（José Luis Gavidia）出席了中央高速公路13公里处在交通罢工@@ 的背景下，与封锁这条重要路线的示威者进行对话。

有一次，Mindef的负责人被媒体拦截，否认行政部门在参加抗议活动方面有任何延误。 自全国停工开始以来，排名第四的死者还咨询了他。

对于一个人的眼睛被枪击的问题，加维迪亚回答说：“我对此一无所知，我还没看见，你看见了吗？”。他立即向媒体寻求帮助，以克服这场危机。

加维迪亚部长报告说，今天下午清理了早上形成的纠察队后，位于Huaycán高处的中央高速公路沿线的交通已正常化。

“曼恰的中央高速公路也得到了解放。我们已经与民众进行了交谈，他们知道这不是抗议的方式，中断交通就是侵犯其他公民的权利，“他告诉媒体。

据他说，公民已经在和平地迁移到自己的家园。他说：“他们声称，我们必须面对公平的需求，这是可以理解的。”

他还说，政府已经在解决一些问题，民众 “必须相信” 其他问题将得到解决，例如通行费和免除家庭篮子中产品的IGV责任。

“我们正在尽一切努力应对这场遍布全球的危机。我们不要用政治危机加剧经济危机，政治危机无助于解决问题，“他强调说。

在法律范围内

司法和人权部长费利克斯·切罗·麦地那说，社会抗议是一项宪法权利，但必须在法律范围内以和平方式进行。

他通过社交网络说，按照一部分人口的正当要求，犯罪行为是不允许的。

“按照一部分人口的正当要求，犯罪行为是不允许的。他在 Twitter 消息中说，社会抗议是一项宪法权利，但必须在法律范围内进行。

他补充说 ：“面对这些行为，国家警察和检察官办公室必须有效地发挥作用。”

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