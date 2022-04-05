墨西哥在联合国面前谴责在乌克兰小镇布查犯下的暴行

俄罗斯在乌克兰发动袭击，造成数百人死亡六周后，墨西哥驻联合国（联合国）代表胡安·拉蒙·德拉富恩特·拉米雷斯（Juan Ramón de la Fuente Ramírez）于本周二就局势发表了讲话，谴责了例如来自布查的图像，并支持其意图组织准确地调查那里是否发生了战争罪行。

“我们惊恐地看到了他与我们分享的图像，它们是再次与平民受害者重现的格尔尼卡壁画。六个星期以来，世界一直在沮丧地关注俄罗斯入侵乌克兰的毁灭性后果，“墨西哥代表在联合国安理会会议上说。“我们强烈谴责其中反映的暴行，绝对没有任何理由可以为之辩护。”

德拉富恩特说，在乌克兰北部的一个城镇布查遭到袭击之后，在被俄罗斯军队围困数周后，街上已经有400具尸体。德拉富恩特说，保护平民 “是国际社会不可剥夺的责任”。

乌克兰外交部长德米特罗·库莱巴认为这次袭击是 “自第二次世界大战以来欧洲最严重的大屠杀”。尽管人权组织人权观察（HRW）声称有迹象表明，俄罗斯军队在其控制的地区犯下了可能的战争罪，包括即决处决平民。

德拉富恩特同意，严重侵犯人权的行为 “使得有必要维持战争罪实际犯下的可能性”，并强调：“墨西哥完全支持秘书长的声明，以便尽快进行公正的调查，以查明问责制和问责制”。

他补充说，墨西哥代表正在密切关注国际刑事法院的工作，“我们支持正在调查涉嫌在乌克兰犯下的国际罪行的检察官，以及国际刑事法院为同样目的设立的独立调查委员会。联合国人权理事会，他们的报告将是决定性的”。

“墨西哥赞赏并赞扬所有参与乌克兰境内的人道主义行为者的工作，以及收容了数百万难民的邻国的声援，以及不同国家和不同行为者的调解努力。我们希望安理会在严格遵守国际法、国际人道主义法和国际人权法的情况下，履行其职责，为结束战争和恢复和平作出切实贡献。”

墨西哥对俄罗斯袭击乌克兰的立场引起了国际争议。特别是对于美国北部的邻国。

确切地说，周二宣布，包括工党（PT）议员杰拉尔多·费尔南德斯·诺罗尼亚（Gerardo Fernández Noroña）在内的约25名墨西哥议员可能没有进入美国的签证，因为该国国会提议撤回这些许可证，因为它们被认为是赞成的俄语。PT主席阿尔贝托·安纳亚·古铁雷斯（Alberto AnayaGutiérrez）、新莱昂州前副手圣地亚哥·冈萨雷斯·索托（SantiagoGunzález Soto）是名单上的其他角色，他们也组成了所谓的墨西哥-俄罗斯友谊委员会。

得克萨斯州民主党议员维森特·冈萨雷斯警告说：“该委员会的临时选举向美国和自由世界发出了明确的信息。”他表示，尽管洛佩斯·奥夫拉多尔总统本人 “继续对俄罗斯和乌克兰之间的冲突采取中立的公开立场”，但 “他自己的莫雷纳党成员和其他人采取的行动表明情况并非如此”，他总结说，不幸的是，美国邻国本人没有这样做已经加入民主国家。谴责俄罗斯并对其实施制裁。

而本周一，著名报纸《华盛顿邮报》在一篇严厉的社论中提到了阿兹台克国家，反对那些仍然对谴责俄罗斯对乌克兰的袭击持保留态度的国家。“许多有影响力的大国，包括一些与美国有牢固关系的民主国家，都错了。该报指出，这是危机中一个令人担忧的方面，需要美国采取刻意但有区别的应对措施。

尽管其中最没有道理的原因是墨西哥的立场。“仅就墨西哥而言，问题纯粹是错误的意识形态，而不是利益冲突。它与俄罗斯的双向贸易只有23亿美元，但美国的南部邻国和最大的商品贸易伙伴（2019年为6145亿美元）坚持安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔总统的非干预主义教条。该出版物谴责说，他的左翼政党的一些成员肆无忌惮地选择了这一刻与俄罗斯成立 “友谊委员会”。

最后，他们指出：“华盛顿应该积极部署经济和军事方面的道德说服力、贸易和援助。这就是俄罗斯一直在做的事情；这个国家必须以同样的方式作出回应。”





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