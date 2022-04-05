玛丽亚·德尔·卡门·阿尔瓦宣布国会不会遵守佩德罗·卡斯蒂略宣布的宵禁

在宣布佩德罗·卡斯蒂略决定在利马和卡亚俄宣布进入紧急状态并通知4月5日星期二, 共和国议会议长,玛丽亚·德尔·卡门·阿尔瓦（Marí adel Carmen Alva）不同意该措施几乎是在午夜宣布的，这使人们无法上班。

但是，他宣布立法机构是自治的，他们绝不会停止工作。 “今天，星期二，我们有一个议程，事实上，正如我们已经宣布的那样，明天下午3点邀请总统和一些部长。所以，事实是，我不知道他是否不想去，因为他们明天无话可说，这就是为什么他采取了这项措施，或者内阁在像我们这样困难的情况下无能为力，他们无话可说，或者没有措施可以交换我们，” 他告诉RPP。

他说，周二将与行政部门成员举行一次重要会议，以协调国会如何做到的问题。通过一些法律和措施并共同努力。阿尔瓦相当混淆地说 ：“但是看来他们也不想和我们一起工作，相反，他们想把所有人关起来，明天没人工作。”

他说，总统已被邀请参加国会，该邀请是公开发出的。“我们希望他能去，如果他想努力解决这场危机中我们多年来从未见过并且正在影响整个秘鲁的问题，那是正确的做法。”

他重申，今天星期二他们无论如何都将继续工作，这将是正常的一天，因此他希望他们能让他们安静地工作，因为没有人能阻止他们享有工作权，国会将运作。

议会议长回答说，人们是否应该遵守卡斯蒂略总统宣布的停止动员：“老实说，事实不应该。他们应该去上班。”几分钟后，他显然反思了自己的回应 ，并说：“我知道他们会把所有公民关起来，我不同意。”他补充说，这将取决于每个想待在家里的人。

太可惜了

阿尔瓦指出，交通罢工的示威活动在所有地区都可以看到。“我们正在经历的事情真可惜，已经有四人丧生，让我们希望不会再有生命损失。我没想到我们会遇到这样的情况。”

立法者还提到了4月5日，前总统阿尔贝托·藤森（Alberto Fujimori）在国会闭幕时记住了这一日期。“我们都记得 4 月 5 日，这不是一个值得纪念的好日子。这是一次反对民主的自我政变，没人愿意重演。”

当被问及她的陈述是否得到Acción Popular替补席的支持时，阿尔瓦说是的，他们甚至在银行聊天中聊天，本周二他们都将开始工作。

“在我看来，这是一项武断的措施，与每个人都在睡觉时宣布的措施相同。许多工人不知道明天他们将无法上班。他说，非正式性是80％，有很多独立人士，人们每天出去谋生。”

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这就是说，最高法令规定了强制性的社会固定化 利马和卡亚俄本周二，4月5日