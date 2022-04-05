马加利·麦地那（Magaly Medina）拒绝交通停工后的暴力行为：“看到我们的国家这样真是太可惜了”

玛加利·麦地那（Magaly Medina）于 4 月 4 日开始了她的节目，指的是利马和利马正在经历的危机由于承运人停工造成的省份和抢劫一些小型购物中心。你还记得，这一切都起源于人们提出抗议价格上涨的声音。

节目主持人对秘鲁造成的混乱并不陌生，他对清晨发生的暴力行为感到遗憾。他还指出，佩德罗·卡斯蒂略的政府不知道如何处理这种情况。

“坦率地说，作为秘鲁人，我感到非常沮丧（...）多年前，我们从未经历过我们国家正在发生的事情。这位记者说，这种失控，故意破坏，管理我们政府的人不知道如何执政以及全国各地的一切都齐头并进的事实。” 他指出，到目前为止，该国的8个地区已经发生了野蛮行为。

他还攻击了共和国总统，说没有领导人知道如何管理秘鲁。“没有领导人管理国家，我们正在成为无人区。没有人能免于犯罪和公民的不安全感。”

另一次，当他看到有人在伊卡（Ica）的一个市场和马克罗（Makro）购物中心抢劫的照片时，他毫不犹豫地表现出愤怒。在该国北部，那里有几箱啤酒。

“到处乱跑啤酒、犯罪分子、人们利用情况、恐吓因抢劫恐惧而不得不关闭的市场供应商。亚视的数字补充说，在这个瘫痪时期，该国有多少太阳正在流失，我们看不到问题得到解决。”

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