摩根大通审查镍混乱后的大宗商品敞口

（彭博社）— 摩根大通公司正在审查其与一些大宗商品客户的业务，此前上个月镍空头头寸萎缩，此举有可能使该行业失去更多的流动性。

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人士称，摩根大通管理层要求世界各地的团队对包括金属运营商和炼油商在内的一些现有客户进行进一步的尽职调查。消息人士说，某些融资职能部门也在进行风险评估，他们要求不透露身份，因为这些信息是私密的。

这家美国银行是世界大宗商品市场的主要参与者之一，也是迄今为止最大的金属市场。它也是上个月震惊伦敦金属交易所的镍价上涨的关键参与者，因为它是世界领先的金属生产商青山控股集团公司的最大对应方，处于空头头寸收缩的中心。

另一位熟悉摩根大通立场的人士表示，在空头镍仓位收缩之前市场波动加剧之后，摩根大通已经在监测和调整其对大宗商品的敞口。消息人士称，自3月初镍价上涨以来，该银行进行了更深入的审查。

摩根大通在一份声明中说：“根据审慎的风险管理，我们已经根据今年的重要市场发展情况审查了风险，并将继续在所有市场这样做，但我们仍然致力于大宗商品特许经营权。”

对于大宗商品市场来说，银行的任何削减都是在一个特别困难的时期进行的，由于高价和急剧波动迫使交易者避开困境，大宗商品市场已经受到流动性急剧下降的困扰。

人们说，尽管该审查涵盖了摩根大通大宗商品业务的客户，但重点关注的是贱金属以及与伦敦金属交易所运营相关的业务。一位人士说，该银行正在考虑的问题之一是，如果发生前所未有的碰撞，例如与镍的碰撞，如何对其业务进行压力测试。

人们说，目前尚不清楚审查的结果如何，但有可能导致摩根大通减少其在大宗商品领域的活动。人们说，该银行已经在减少其在镍市场的敞口。它还要求管理层对新的金属融资业务进行额外的批准。

空头镍仓位的收缩震惊了大宗商品行业，伦敦金属交易所表示，这给市场带来了 “系统性风险”。作为回应，新加坡和中国的实物运营商表示，上个月早些时候，一些银行暂时停止了对亚洲的大宗商品融资，他们经常向受影响的银行借款。他们说，一些运营商仍然无法从包括摩根大通在内的这些银行获得融资，并被告知这是因为贷款人正在审查其大宗商品业务。

受影响的业务包括与银行签订的回购协议，根据该协议，商家利用库存获得融资。

彭博社上个月报道，青山的总空头镍仓位中约有5万吨，超过15万吨，是通过与摩根大通的场外交易持有的。

在镍在短短24小时内升至250％之后，这家中国公司难以支付保证金调整，但在暂停运营一周，交易被取消以及摩根大通领导的银行同意不再进行更多的保证金调整之后，该公司获得了突破。

根据5万吨的数字，青山将在镍市场停止前一天欠摩根大通约10亿美元的保证金。如果允许镍价继续上涨，该银行在青山的敞口可能会再增加数十亿美元。

原始说明：

摩根大通正在审查镍混沌之后的商品敞口 (1)

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