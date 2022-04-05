“可耻的是，获得健康权需要采取法律行动”：监察员办公室

由于哥伦比亚提供的服务不稳定，监察员办公室向哥伦比亚卫生系统的行为者发出了强烈的信息。该实体表示，公民不允许采取法律行动来行使自己的权利。

该实体表示，这一呼吁是在2022年启动促进和预防健康权和社会保障权综合旅的框架内发出的。在第一个周期中，监察员办公室正在处理卡克塔、威拉和普图马约用户的投诉。

监察员办公室保证，去年，这些日子中有几天是在该国不同地区提出的，由于有了这些日子，90％ 的公民投诉得以解决。但是，他指出，理想的情况是，公民不必诉诸监护行动，也不必诉诸监察员办公室的直接干预来保障基本的健康权。

据详细介绍，主要的脆弱行为是在程序，手术，实验室检查和诊断成像中被拒绝或缺乏机会，占病例的29％。该清单包括缺乏与专科医生预约的机会（24％），以及基本健康计划中包括的拒绝、缺乏机会或部分分发药物（20％）。

在这种背景下，监察员要求领土当局行使法律赋予他们的职能和权力，以适当遵守移民局和欧洲警察局的要求。他还重申了设计所有市政府计划并将其与省级卫生计划结合起来的重要性。

倡导者直接向健康福利计划管理实体发表讲话，并提醒他们注意自己的三项责任：

1）根据其成员的地址，确保有足够的地理位置参考的医疗服务提供者网络

2) 采取有利措施，避免中断患者的治疗和康复

3) 对您的医疗保健提供者网络等进行质量和合规性审计。

在这些问题得到解决的同时，监察员办公室保证，它将继续在保护人权机制方面对人们进行培训和培训，重点是健康和社会保障。此外，他们将与代表、法官、卫生秘书和教师工会领导层和谐协作，举行对话会议，协调保护权利的行动。

应该指出的是，仅在今年1月至5月期间，就有30,164名公民对EPS提出了监护权，而根据 Change.org 的数据，到2020年，这些上诉中有81,899起已登记在案。法院和国家卫生监督局。

除了诉诸监护资源外，公民还开始通过 Change.org 等数字平台要求尊重健康权。在2020年至2021年期间，该平台创建了879份请愿书，要求SuperSalud和EPS授权治疗, 分娩, 使用药物和进行手术.

在得到5,587,000多名公民支持、签署和分享的879项举措中，只有48份答复得到了当局的直接回应，不到6％。

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