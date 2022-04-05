宵禁与社会固定一样吗？

佩德罗·卡斯蒂略总统在昨晚向全国发表的致辞中报告说，今天，4月5日星期二凌晨2点至晚上11点59分 ，将实行强制性的社会固定在利马和卡亚俄。

根据最高法令，“ 有关住宅不可侵犯、在国家领土内迁徙自由、集会自由以及个人自由和安全的宪法权利被中止”。

此外，紧急法令还规定：“在强制性社会固定期间，绝对必要的人员必须参与提供保健服务、药品、连续供水、卫生、电力、煤气、燃料、电信和相关活动、清洁和收集固体废物，殡葬服务、货物运输和相关活动”

面对这一令人惊讶的措施，许多人想知道宵禁和社会固定是同一回事还是有一些区别。事实是，它们是相似的术语，在下面的注释中，我们将解释原因。如果您想知道它们有何不同，请继续阅读。

他们是一样的吗？

政府的官方网站 www.gob.pe 将强制性社会固定解释为 “要求你根据居住地待在家里的措施”。 这意味着，除非出于健康或工作原因等绝对必要，否则您不应在指定的时间内离开家。应该注意的是，如果您执行的任务免于固定，则必须携带工作通行证才能安心移动。

RAE 将宵禁定义为 “ 政府措施，在特殊情况下，禁止在特定时段（通常是晚上）过境或在城市街道上停留 。因此，这项措施是一种限制或从法律上限制行动自由的方式，而迁徙自由在国际上被视为一项人权。因此，通常仅在特殊情况下颁布该法令，例如在由于 COVID-19 大流行引起的卫生紧急情况或发生战争的情况下。

当政府实行宵禁时，通常由警察机构和武装部队监督。

从这个意义上讲，宵禁和社会固定是类似的术语，只是前者更为人们所知和理解。这些措施的类似之处在于，宵禁规定了你无法在街上自由行动或进入公共场所的时间，而社会固定是指强迫你在家里待一段时间的措施本身，通常是在宵禁期间。

如果存在一种完全极端的情况，即政府下令无限期地停止社会动员，而且没有时间可以在公共道路上自由行动，那么它们可以区分开来。而当实行宵禁时，有时候人们可以在街上旅行。

他们今天所服务的服务

-Salud

-药品

-供水服务的连续性

-卫生

-电力

-天然气

-燃料

-电信和相关活动

-清洁和收集固体废物

-殡仪服务

-货物和货物运输及相关活动

Así se ven las calles con la prohibición de transporte público por la inmovilización social.

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