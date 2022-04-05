IMSS孤儿养老金：已故被保险人的子女最多可以领取多大年龄

CIUDAD DE MÉXICO, 01FEBRERO2021.- Las hospitalizaciones por Covid-19 en la capital del país entraron en su octavo consecutivo de estabilidad según datos arrojados por las autoridades de salud, las cuales también indicaron que de los 9851 ingresados durante esta semana, un total de 2349 necesitan ventilador. Por otro lado, las cifras de defunciones por esta enfermedad continúan en aumento, 320 personas han fallecido a causa del Coronavirus en las últimas 24 horas. En el Hospital de los Venados decenas de personas esperan afuera del nosocomio información sobre sus enfermos y que se encuentran internados a causa del virus. FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM

在墨西哥，能够获得养老金永远是一个重要的问题，特别是如果您有后代，即一些家庭成员，他们将能够依靠经济资源。

在这方面，我们将知道什么是孤儿养老金，以及墨西哥社会保障局（IMSS）为数百万儿童（被保险人的子女）的福利而存入的年龄。

这种类型的养老金可以发放给受益人，即被保险工人的子女，他们核实了这种联系并考虑了协会宣布的一系列要求。

谁可以获得授权？

孤儿养恤金可发放给已故投保人的子女或养恤金领取者 15岁以下的子女。

Se podrá solicitar de forma presencial. (Foto: Cuartoscuro)

但是，如果 16至25岁年龄段的年轻人在国家教育系统的学校学习，也可以提供这种教育。

它也适用于 16岁以上由于慢性病、身体或精神缺陷而无法自力更生的人，直到报告的残疾消失为止（视情况而定）。

必须记住，对于任何程序，都需要一些要求，在这种情况下，它们是：

*证明与已故的被保险人或养老金领取者的联盟联系。

*证明孩子的年龄。

*已故的被保险人至少有150周的缴款，并且必须有效或保留权利（残疾保险，退休，高龄或老年失业）。

*如果员工因工伤事故死亡，则需要由机构医疗服务部门出具的终身残疾或因职业危害而死亡的判决。

*对于患有慢性疾病，身体或精神缺陷的儿童，将需要残疾受益人的意见，并由相应的医疗服务机构出具。

El IMSS también solicita algunos documentos. (Foto: Cuartoscuro)

如何申请？

*感兴趣的一方或家庭成员必须前往最近的家庭医学科（UFM）的柜台。

*有些文件也必须提交。为此，您必须访问以下链接：孤儿养老金申请-A类16岁以下儿童；孤儿养老金申请-模式B：16岁以上25岁以下的儿童老年学生；孤儿养恤金申请-C类；16岁以上丧失行为能力的子女。

老年撤退

就他们而言，数百万老年人将能够依靠他们在工作期间积累的储蓄资源，这些储蓄已转化为养老金。

但是，墨西哥社会保障局确认，对于那些需要这种养老金的人，他们必须拥有最低限度的养老金IMSS法律规定的缴款期限。

而且，多年来，该国的工人在工作期间储蓄后，可以获得他们有权获得的这种经济福利。但是，该国有73和97两种养老金计划。它将基于它开始向墨西哥社会保障局（IMSS）缴款的日期。

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