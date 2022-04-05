在家里发生一例 covid-19 病例后你必须清洗多少？

当住在同一所房子里的家庭成员感染冠状病毒时，最好的建议是将自己隔离在房间里，尊重距离并戴口罩以防他们必须外出。但是一旦他康复后会发生什么？

关于感染covid-19后需要从上到下清洁整个房屋并擦洗所有表面的说法很多。专家们怎么看？

意见分歧

德国联邦健康教育中心（bZGA）建议您每天使用普通清洁剂清洁经常接触的表面，例如灯键、门把手或手机。

bZGA指出，冠状病毒主要通过空气传播。她说，但是含有病毒的颗粒，例如咳嗽、打喷嚏或说话时释放的病毒颗粒，可能会残留在表面上，尤其是在靠近病人的情况下。

来自德国医院卫生协会的彼得·沃尔格（Peter Walger）对这种风险的评估有所不同。他认为，在住宅中感染covid-19之后，从上到下擦洗整个房屋并对所有表面进行消毒是 “绝对没有必要的”。这位传染病学家说：“没有感染是通过这种途径传播的。”

他解释说：“SARS-CoV-2病毒的传播主要通过呼吸进行。”“病毒进入的地方是口腔、鼻子和喉咙的区域。而且我们几乎没有迹象表明存在穿越无生命表面的相关间接传播路线，” 他说。

你应该触摸异物的鼻粘液

一个例外是如果你接触了所谓的呼吸道分泌物。沃尔格解释说：“也就是说，如果有人咳嗽，你用手触摸那个人咳嗽的地方，然后用手触摸他们自己的口腔、鼻子或喉咙区域的粘膜。”“但是我们什么时候才能触及别人咳嗽或吐痰中清晰可见的分泌物？我们不再仅仅因为美学原因而这样做了。”如果你不确定，用肥皂和水洗手总是有帮助的。

此时，有小孩的家庭将举手。正是婴儿和幼儿流口水，无法自己吹鼻子。但是，在这些情况下，除了经常洗手外，Walger不建议采取任何其他护理措施。在感染期间，你应该尽可能保持距离，如果不能保持距离，成年后应戴口罩并经常洗手。

一般来说，不需要消毒剂

即使在浴室里，感染的风险也是有限的，至少在住宅感染期间一个接一个地使用水槽的情况下。沃尔格说：“而且，如果你冲洗得很好，然后在洗涤的地方正常清洁，你就会吐口水然后吹鼻子。”

医生补充说：“即使在这种情况下，也没有理由对表面进行消毒。”在这一点上，两个被征求意见的机构都表示同意。bZGA 通常也不建议对门把手、轻型水龙头、浴室罩和房屋中的其他表面进行消毒。

例如，保护人们免受风险群体的侵害也有例外。

专家们对床上用品再次有不同的看法，床上用品在晚上吸收汗水和唾液。对于 Walger 来说，在感染期间和感染后不需要特殊的卫生治疗。

bZGA 建议将病人的衣服放在单独的空间里，不要直接触摸它们，也不要摇晃它们。他建议，毛巾和床单应至少清洗60度并充分干燥。

dpa