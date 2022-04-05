吉塞拉·瓦尔卡塞尔拒绝佩德罗·卡斯蒂略实施的宵禁：“仓促而毫无意义”

由于她已经习惯了追随者，吉塞拉·瓦尔卡塞尔（GiselaValcárcel）利用自己的社交网络分享了自己对该国的最新事件，尤其是现在，佩德罗·卡斯蒂略总统已下令在利马和卡亚俄实行宵禁，原因是全国各地的航空公司对燃料增加的抗议激进化。

4 月 4 日星期一，差不多午夜，总统向国家发出信息，宣布从凌晨 2 点至晚上 11 点 59 分保持社交不动2018 年 4 月 5 日星期二。四月。这是为了恢复因该国各地发生的示威游行而产生的和平和国内秩序。

但是，许多秘鲁艺术家都不喜欢这种措施，他们通过自己的平台大声疾呼表示拒绝。其中之一是受欢迎的 “塞尼托”（Señito），他保证宵禁不是应对政治危机的适当解决方案。

瓦尔卡塞尔最初在推特上写道 ：“不成比例的措施，仓促而毫无意义。” 然后，他补充说：“让我们看看，当命令得不到理解时，它们会产生挫败感和叛乱。那是你在后台寻找的吗？政府采取措施的背后是什么”。

Gisela Valcárcel se pronuncia tras mensaje a la Nación del presidente Castillo. (Foto: Twitter)

几个小时前，GV Producciones的所有者提到了总统的声明，她在声明中要求民众有机会在未来五年内执政。“梦想应该激励整个团队，佩德罗·卡斯蒂略大师。 如果你实现了自己的梦想，你就是在要求人们死，只是为了你有机会 ，” 吉塞拉写道。

“美元正在下跌，那些对经济学有所了解的人知道，在像我们这样的国家，这可以被称为'奇迹'，但事实是，当有美元收入时，美元就会下跌。问题。他们是为采矿赚那么多钱还是...？奇怪，不是吗？”，他在另一条推文中详细介绍了。

Mensajes de Gisela Valcárcel en redes. (Foto: Twitter)

证明抗议者是对的

尽管自 3月28日以来抗议活动一直在肆虐在航空公司的罢工中，AméricaTV的人物保证，这将有助于将来发生变化，因为 “人民永远是对的”。

“停工、不满和愤慨，这就是本周在秘鲁开始的方式。让一切变得更糟的是看到马丁·维斯卡拉继续欺骗，弗朗西斯科·萨加斯蒂说现在可以做些什么。他 在 Twitter 上写道，人们已经出来了，情况肯定会改变，人们永远是对 的。”

Gisela Valcárcel se pronuncia sobre el paro de transportistas. (Foto: Twitter)

应该指出的是，“塞尼托” 已经在几天前发表过讲话，直接指的是卡斯蒂略政府：“ 一个分裂的国家不会看到增长，它可能会生存，但不会增长。当像秘鲁人一样在家庭中发生争斗时，当我们在家中经历像我们国家那样的侵略时，这些房屋注定会失去一切，这就是我们秘鲁发生的情况。 不久前，我们作为敌人作战，投票反对藤森，并投票支持一个没想到自己会成为 Pdte 的人，” 他去年4月2日说。

“如果他需要帮助，他怎么能帮助我们？我该怎么做？现在是时候寻求智慧，停止攻击我们了”，电视节目主持人总结道。

Post de Gisela Valcárcel. (Foto: Twitter)

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