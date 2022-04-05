因谋杀海地总统而在美国被捕的前哥伦比亚军人不认罪









据悉，前哥伦比亚军人马里奥·帕拉西奥斯（Mario Palacios）在美国被捕，与海地总统约文内尔·莫西遇刺案有关，他在迈阿密市中心法院举行的联邦法官劳伦·路易斯举行的简短听证会上不认罪。

当帕拉西奥斯不认罪时，他寻求检方提供指控他的所有证据，因此需要更多时间准备案情和出示证人。应该提及的是，如果他被判有罪，最高可判处终身监禁，目前法院必须确定开始审判的日期，从现在起可能是几个月后。

目前，他自今年年初以来一直在佛罗里达州的联邦监狱中，在谋杀案发生后逃离的牙买加被捕，并于2021年10月自愿要求与美国当局交谈。

7月7日清晨，海地总统约韦内尔·莫伊斯被一群雇佣军暗杀。当人们得知一群前士兵参与了此案，其中18人已被抓获时，这起谋杀案在哥伦比亚变得很重要。该过程涉及逃离犯罪现场的帕拉西奥斯，他在海地国家警察于 7 月公布了搜查和逮捕他的公告后，于 10 月在牙买加被捕。

哥伦比亚人是20名哥伦比亚人和其他海地裔美国人中的一员，他们参与了绑架或暗杀海地总统的阴谋。

应该记得，海地国家警察于2021年7月发布了针对帕拉西奥斯的搜查和逮捕公告，因为根据调查数据，帕拉西奥斯在暗杀时已进入莫伊斯的住所并逃离。但是，他否认自己是犯罪的一部分。

“我不知道是谁杀了他。我发自内心地说这句话是为了我的家人，为了我的孩子。我不知道是谁杀了他，因为当我到达那个房间时，已经有了耶佩斯突击队员和罗梅罗先生，” 这位前士兵指出。

10月，哥伦比亚当局宣布，由于两个加勒比国家之间的合作，迄今为止被列为 “危险对象” 的帕拉西奥斯已在牙买加被捕。此外，哥伦比亚政府曾多次表示，许多前士兵被欺骗，不知道他们将参与谋杀。

哥伦比亚人是因涉嫌参与暗杀海地总统而在迈阿密法庭出庭的两名被告之一。另一个是海地-智利商人鲁道夫·贾尔（Rodolphe Jaar），他面临同样的指控，根据检察官办公室的说法，他本来可以帮助一群哥伦比亚人获得武器进行犯罪。

目前，对被拘留在海地的18名哥伦比亚人的审判仍在继续，但据报道，他们无法自卫，他们在岛上的监狱中受到虐待。当时，帕拉西奥斯说：“我担心他们会对我做什么，但也因为他们可能对我的家人做些什么。” 他还报告说，他的一位同事被海地警察刺伤，其他人则被穿制服的枪殴打。











