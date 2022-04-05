弗兰斯和潘多拉谈到了对女性的骚扰

弗兰斯（Flans）和潘多拉（Pandora）谈到了自3月8日以来艺术界最近出现的关于骚扰的公开指控，强调了萨莎·索科尔（Sasha Sokol）的案例，歌手们说，墨西哥的所有女性都遭受了骚扰，这不仅仅是发生在艺术家之间。

在弗兰斯和潘多拉关于即将举行的音乐会的新闻发布会上，他们被问及萨莎·索科尔对路易斯·德拉诺的指控 因为这位创意制作人在她未成年时就与她有着亲密的关系。费尔南达说，他们都支持 Timbiriche 的成员，但总的来说，所有的女性。

此外，伊莎贝尔强调，在遭受任何类型的基于性别的暴力之后，不应质疑妇女举报的决定，因为这不像萨沙那样容易谈论。她补充说，对她来说，提出任何类型的投诉都是 “很有价值的”。

Sasha Sokol denunció que Luis de Llano mantuvo un "romance" con ella cuando tenía 14 años, mientras él 39 (Foto: Archivo)

“然后他们说，'为什么这么久以后？”，因为说出这样的话需要大量的工作，需要工作，识别类似的东西，公开，说出来，这并不是那么容易。不仅对于Sasha而言，对于所有这些有这种勇气的女性，也许不像Sasha那样公开，而且对于那些有勇气对30-35年前对她们做过某事的人提起诉讼的女性来说，这都是非常有价值的。”

当被问及她们在职业生涯初期是否遭受过某种骚扰时，Ilse 回答说是的，但这是所有女性都会回答相同的问题，因为可能没有一个不是受害者。

伊莎贝尔补充说，以前没有报告骚扰和虐待案件，因为受害者不相信，这是不正常的。

La integrantes de Flans y Pandora destacaron que todas han vivido experiencias muy desagradables de acoso por parte de su público (Captura: @ilsemariaolivo/Instagram)

米米强调，目前妇女可以公开那些使她们感到不舒服或已经正常化的情况，这是 “令人印象深刻的”，但这仍然是基于性别的暴力。她还说，像所有女性一样，她一直是骚扰的受害者。

他补充说，弗兰斯的成员从很小的时候就说话，并没有像他们在 1986 年星期二 13 日节目。在那次演讲中，《一千零一夜》的表演者表示不同意主持人塞萨尔·安东尼奥·桑蒂斯的行为。

咪咪和伊尔莎回忆说，这不是他们唯一一次经历过类似的情况，但他们从未试图闭嘴揭露这种情况。

最后，他们讲述了一些场合，他们受到不同年龄的男人的骚扰，他们是听众的一部分，在他们工作时这种情况会传播。

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