Estiwar G 恰好是纳塔利娅在 “MasterChef Celebrity” 中调情的那个：“是我的，卡罗来纳州走了”

上周日，“MasterChef Celebrity” 的观众在厨房里看到了塔坦·梅希亚（TatánMejía）的 “复兴”，这要归功于用土豆制成的盘子，尽管在那次测试中他们没有给获胜者一个免疫针，但摩托车手确实有几个好处，他在挑战中使用了情侣星期一晚上被处决。

对失败者的惩罚？黑色围裙，按照这种想法的顺序，在以奶酪为主要成分的测试中，每个人都对它们施加压力。主角是七种不同类型的奶酪，每种奶酪都必须准备不同的菜。

塔坦负责这对夫妇的武器，所以纳塔利娅·拉米雷斯留下了 Estiwar G（两人都必须用烟熏奶酪做牛排辣椒；Corozo 和 Aida Bossa 在一起（他们用蓝纹奶酪做了一条鱼）；曼努埃拉和阿科·佩雷斯（配卡门培尔奶酪的馅饼）；艾达·莫拉莱斯不得不在 Chicho Arias 旁边做饭他们不得不用布里奶酪做火锅；伊莎贝拉和卡洛斯（用格鲁耶尔奶酪准备洋葱汤）；克里斯蒂娜和帕梅拉（带种马的酥皮点心篮）和拉米罗和塔坦（做猪肉和索波奶酪三明治）。

每个人都有不同的时间，因为他们是在一种 “积木” 中演奏的；卡洛斯击倒了塔，例如，曼努埃拉和阿科只有35分钟的时间来制作他们的菜，这是最复杂的菜之一。此外，每对夫妇在不同的时间开始做饭，但是拉米罗（Ramiro）和塔坦（Tatán）开始做饭（这是运动员的好处之一），但是在整个挑战过程中，他们都有一些缺点，尤其是在奶酪的处理和调味料的制备方面。

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烹饪时间过后，每个人都被召到讲台上接受评估；Estiwar G 和 Natalia 是第一个。他们一起称自己的菜为 “Patio Bonito的小夜曲”，尽管肉是厨师最喜欢的地方（中等），但克里斯·卡彭捷（Chris Carpentier）责备了他们用来组装肉的菜的颜色。豪尔赫·劳什（Jorge Rausch）对蛋白质的味道表示赞赏。

掌声结束后，纳塔利娅（Natalia）借此机会与有影响力的人调情：“是我的，卡罗来纳州-戈麦斯-左”，因为应该提到的是，当他是最近被淘汰的合伙人时，他利用他的邻居笔记勾引了她。

另一对杰出的人是卡洛斯和伊莎贝拉，他们的艰巨任务是重新制作焗烤洋葱汤，这道菜在上个赛季淘汰了安娜·玛丽亚·埃斯图皮尼安（AnaMaríaEstupiñán）。但是，根据卡彭捷的说法，他们并不害怕这个先例，而是将竞争中同类菜肴中最好的菜肴做成了同类菜肴。

La pareja tenía la difícil tarea de hacer una sopa de cebolla en la prueba por parejas FOTO: Captura de pantalla (Canal RCN en vivo)

在测试结束时拿了黑色围裙的 Ac@@ o和Manuela 制作了一个馅饼，尽管味道很好，但仍然是生的。尼古拉斯为他们辩护，因为时间不是对他们有利的因素，但尽管如此，“卡门培尔奶酪梨挞” 被选为最不好的准备。

相比之下，艾达·博萨（Aida Bossa）和科罗佐（Corozo）用一种乳头使厨师感到惊讶，该乳头被游吟者命名为 “政治板块”，因为它有鲈鱼。根据智利人的说法，这个词是完美的，尼古拉斯说，尽管没有炒过蔬菜，但味道也不错。两者都是挑战的亮点。

最后，拥有最简单菜肴的塔坦·梅希亚（TatánMejía）和拉米罗（Ramiro）受到的责备多于奉承，因为他们准备的猪肉三明治很干。此外，卡彭捷解释说，蔬菜应该用调味料弄湿。另一方面，肉是准备工作中最好的部分。

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