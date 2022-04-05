杜克宣布为基础设施项目投资45亿美元的养老基金

在过去的几个小时里，共和国总统伊万·杜克·马尔克斯宣布，隶属于Asofondos的私人养老基金将再投资45亿美元，以增加哥伦比亚的道路覆盖和连通性。

该决定是在Casa de Nariño举行的一次广泛会议之后作出的，财政部长何塞·曼努埃尔·雷斯特雷波等国家政府成员以及养老基金的发言人和总裁参加了会议，其中包括黑山圣地亚哥Asofondos的总裁。

他还指出，这些资金的投资将用于从事互联基础设施开发和能源项目开发的公司，这使得有可能再增加将近330亿美元的投资组合。

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同时，他表示，注入资金将寻求 “公民的福祉，并由哥伦比亚人的储蓄负责任地提供资金”。他说，这将为他们带来盈利能力，“促进该国的社会和经济发展，创造就业机会并改变地区。”

他还补充说，通过资本基金对特许权模式进行的投资使哥伦比亚得以完成许多战略工作。

“随着养老基金宣布对基础设施的额外投资，毫无疑问，我们将有更多的公司参与为我国设想的新项目的招标。而且，它们还与适应气候变化的项目，诸如迪克运河的恢复或马格达莱纳河的通航性之类的项目以及扩大国家机场网络的项目有关，铁路项目”，他说。

在这方面，黑山强调了该部门对该国基础设施工程的承诺，并提到了已经交付的一些工程，例如 3月1日沿海特许权；Alto Magdalena特许权，可可路线；Cambao-Manizales高速公路；Transversal del Sisga；4G Neiva-Girardot；太平洋2号和太平洋3号等。

Asofondos总裁还指出，这笔钱用于酒店，住房，购物中心，商业和仓储。他补充说：“如果没有1800万会员的资金，这些工程就不存在，国家也不会有福利。”

与上述情况一致，他说：“计算结果是，所有这些项目都创造了110,000个工作岗位，70％的劳动力在开发这些项目的地区。”

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