由于摩托车手的抗议，波哥大在出行方面遭受了一天的混乱

宣布停用摩托车手 — — 这与市长办公室下令的烧烤限制相反 — — 导致共和国首都公共交通系统和私家车的机动性崩溃，市长办公室在接下来的几天里一直坚持执行这一命令。

这次抗议活动是由 Moteros CO 组织召集的，包括从 4 月 4 日星期一下午开始的偶尔封锁动脉和城市不同地区的和平示威活动。

TransMilenio 的感情以及马路两侧的 Avenida 68 上的摊位是当天最主要的音符，在这一天中，排长队的用户再次离开了铰接的用户，步行返回家园。

直到晚上 10:38，首都交通秘书处才报告说，位于城市西部的美洲门户网站以及位于波哥大东南部的横贯86和Patio Bonito车站等其他神经要点已重新开放。

此前，普拉德拉、马赛、Avenida de las Americas、Avenida Boyacá 和曼德勒的车站已重新开放。晚上 9:00 之后，班德拉斯启用了餐饮服务。

在撰写本说明时，抗议活动已经在NQS的集会点平息，呼叫60。

地区对烧烤人的限制仍然很坚定

尽管市长克劳迪娅·洛佩斯（Claudia López）宣布了周二的新闻发布会，但市长办公室坚持认为，尽管有抗议活动，但周四，周五和周六晚上7点至凌晨4点在波哥大的摩托车烧烤限制仍然有效。

这样的措施将在下周四晚上 7:00 至凌晨 4:00 之间开始；用户协会认为这项措施侵犯了他们的行动权。

市长办公室呼吁公民 “所有人合作，为我们自己的安全做出贡献”，同时铭记限制的日子是犯罪率最高的日子。该地区说：“在周四至周六的晚上和凌晨，有 27％ 的凶杀案是摩托车撞人，32％ 的抢劫案。”

应该记得，这项措施之所以出现，首先是因为首都最近在玻利瓦尔城遭受了两次袭击。根据市长克劳迪娅·洛佩斯（Claudia López）的说法，实施限制措施的目的是减轻这些风险，因为这两个事件 “都发生在周六晚上”。

洛佩兹政府强调了其他公众部门正在做出的努力：在凌晨 5:00 之前提供公共服务的企业将与当地安全部门联系起来，以防止争吵和保护客户，公园，广场和公共场所将在晚上 10:00 关闭团体活动和酒类消费。

该地区说：“正在要求自由流通，没有镐和牌照，不支付通行费和税收较少的摩托车加入这些努力，” 该地区指出，最起码的两项行动是什么：携带公开和可见的身份证件，以及没有烧烤晚上只有三天。他还回顾说，新措施 “具有部分和临时的特点”，因为它们将持续到2022年6月。

在上下文中 | 这些措施是部分的和暂时的：波哥大市长办公室面临摩托车手的限制-Infobae

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