AMÉRICATELESHOWTENDENCIASGRANDES LIBROSMIX5411
星期二 5 四月 2022
奇諾

由于摩托车手的抗议，波哥大在出行方面遭受了一天的混乱

针对拒绝市长令的大规模抗议导致公共交通使用者和私家车驾驶员严重延误

Newsroom Infobae

5 四月 2022

宣布停用摩托车手 — — 这与市长办公室下令的烧烤限制相反 — — 导致共和国首都公共交通系统和私家车的机动性崩溃，市长办公室在接下来的几天里一直坚持执行这一命令。

这次抗议活动是由 Moteros CO 组织召集的，包括从 4 月 4 日星期一下午开始的偶尔封锁动脉和城市不同地区的和平示威活动。

TransMilenio 的感情以及马路两侧的 Avenida 68 上的摊位是当天最主要的音符，在这一天中，排长队的用户再次离开了铰接的用户，步行返回家园

直到晚上 10:38，首都交通秘书处才报告说，位于城市西部的美洲门户网站以及位于波哥大东南部的横贯86和Patio Bonito车站等其他神经要点已重新开放。

此前，普拉德拉马赛、Avenida de las Americas、Avenida Boyacá 和曼德勒的车站已重新开放。晚上 9:00 之后，班德拉斯启用了餐饮服务。

在撰写本说明时，抗议活动已经在NQS的集会点平息，呼叫60。

地区对烧烤人的限制仍然很坚定

尽管市长克劳迪娅·洛佩斯（Claudia López）宣布了周二的新闻发布会，但市长办公室坚持认为，尽管有抗议活动，但周四，周五和周六晚上7点至凌晨4点在波哥大的摩托车烧烤限制仍然有效。

这样的措施将在下周四晚上 7:00 至凌晨 4:00 之间开始；用户协会认为这项措施侵犯了他们的行动权。

市长办公室呼吁公民 “所有人合作，为我们自己的安全做出贡献”，同时铭记限制的日子是犯罪率最高的日子。该地区说：“在周四至周六的晚上和凌晨，有 27％ 的凶杀案是摩托车撞人，32％ 的抢劫案。”

应该记得，这项措施之所以出现，首先是因为首都最近在玻利瓦尔城遭受了两次袭击。根据市长克劳迪娅·洛佩斯（Claudia López）的说法，实施限制措施的目的是减轻这些风险，因为这两个事件 “都发生在周六晚上”。

洛佩兹政府强调了其他公众部门正在做出的努力：在凌晨 5:00 之前提供公共服务的企业将与当地安全部门联系起来，以防止争吵和保护客户，公园，广场和公共场所将在晚上 10:00 关闭团体活动和酒类消费。

该地区说：“正在要求自由流通，没有镐和牌照，不支付通行费和税收较少的摩托车加入这些努力，” 该地区指出，最起码的两项行动是什么：携带公开和可见的身份证件，以及没有烧烤晚上只有三天。他还回顾说，新措施 “具有部分和临时的特点”，因为它们将持续到2022年6月。

在上下文中 | 这些措施是部分的和暂时的：波哥大市长办公室面临摩托车手的限制-Infobae

继续阅读：

视频：Snoop Dog 在麦德林轮滑之旅的视频中再次突出哥伦比亚-Infobae
检察官办公室收到可能袭击检察官 Angelica María Monsalve 的警报-Infobae