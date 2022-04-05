德意志银行预计，美联储加息后，2023年美国将出现衰退

（彭博社）— 德意志银行经济学家戴维·福尔克茨-兰道和彼得·胡珀周二在一份报告中表示，明年美联储将提高利率以应对高通胀和不断上升的通货膨胀，美国将陷入衰退。

两位经济学家都预计，美联储将在接下来的三次会议上每次会议上将利率提高50个基点，到明年年中将达到3.5％以上的峰值。美联储目前的联邦基金利率目标为0.25％至0.5％，此前该利率从上个月的接近零水平上升。

德意志银行是最早预测美国可能出现衰退的主要银行之一。由扬·哈齐乌斯领导的高盛集团公司的经济学家周一在一份报告中表示，经济衰退 “远非不可避免”，部分原因是消费者和企业都 “充满” 了现金。

Folkerts-Landau和Hooper在报告中承认：“我们关于明年美国经济衰退的呼吁目前距离达成共识还有很长的路要走，并补充说：“我们希望这种情况在很长一段时间内不会如此。”

德意志预测，除了美联储加息外，到明年年底，美国央行将把8.9万亿美元的资产负债表减少近2万亿美元，相当于再增加三四次25个基点。

福尔克茨-兰道和胡珀在题为 “Over the Brink” 的报告中写道：“预计美联储将在明年底和2024年初进一步紧缩政策对美国经济造成重大打击。”

预计到2024年，美国的失业率将急剧上升至4.9％。3月份的失业率为3.6％。

Folkerts-Landau 是该集团的首席经济学家。前美联储官员胡珀是全球经济研究负责人。

原注：

德意志银行预测，随着美联储提高利率，2023年美国将出现衰退

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