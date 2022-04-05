戴基·甘博亚（Daiky Gamboa）对 La Liendra 感到愤怒，因为他透露自己的卡车撞到了他：“他们说废话是为了喜欢”

一个新的争议明星毛里西奥·戈麦斯（MauricioGómez）在社交网络上告诉他最近出售保时捷面包车的真正原因后，他在社交网络上更广为人知的是 La Liendr a。

根据这位年轻有影响力的人的证词，他在购买梦想中的车辆后不久就摆脱了自己梦dream以求的车辆，因为他需要偿还对前任经理的债务。

但是，据他说，大约在那些日子里，他的朋友戴基·甘博亚（Daiky Gamboa）借了他的车，但花了很长时间才归还，因为他无法将其从停车场取出。

La Liendra 在分别检查面包车以便将其交付给新主人时没想到的是，这种延误的真正原因是因为甘博亚撞毁了面包车然后把它送去修理，却没有告诉他任何事情。

在Karol G的朋友和合作者中，这种表白似乎不是很好，因为尽管他没有用自己的名字来称呼毛里西奥·戈麦斯，但数小时后，他发表了一系列故事，其中他对 “以狗屎*换取喜欢的人” 感到非常生气。

后来，这位年轻人感谢他的追随者社区对他的爱与支持，尽管事实上他现在不在社交网络中，但他们对他的爱与支持，他说他无法理解 “人们如何分享生活中的一切”。

就在那时，他发出了另一个强烈的信息，对许多人来说，这显然是发给 La Liendra 的

最后，他向他保证，自己的错误是他 “日复一日” 学习如何成为一个更好的人的过程的产物。

他总结说：“你不知道我每天都错了，因为你不和我分享，但是如果你问一个人，我会说很多，尽管我也可以向你保证，在这颗心里只有爱和梦想的空间。”



