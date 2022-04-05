科尔多瓦和村山快要向国家统计局说再见了；众议员将提议新的主持议员

组成国家选举研究所（INE）总理事会的11名选举委员中有4名距离任期届满还有一年的时间，其中包括洛伦佐·科尔多瓦（Lorenzo Córdova）和西罗·村山（Ciro Mura yama），他们一直是选举的目标。最近几周在撤销授权问题上对联邦政府的批评。

此外，2023年4月，阿德里亚娜·玛格丽塔·法维拉·埃雷拉和何塞·罗伯托·鲁伊斯·萨尔达尼亚将离开研究所，因此众议院将任命他们的接力员，他们将负责进行2024年联邦选举的过程，在该选举中，总统职位的续任共和国脱颖而出。

安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔总统宣布，撤销授权后，他将向国会提交选举改革该倡议旨在深入重新设计国家统计局，选举委员将由民众投票选出，尽管候选人将由行政和立法部门提名。

尽管宣布了这项宪法改革，但迄今为止生效的立法表明，明年众议院应发出呼吁，要求有抱负的选举议员进行登记，并成立一个评估委员会，以挑选出具有最佳形象的候选人名单，他们必须参加进行面谈，展示他们在选举事务方面的技术能力。

El diputado de Morena, Sergio Carlos Gutiérrez Luna, es el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. ( FOTO: CUARTOSCURO.COM)

随后，众议院评估委员会将选出最佳候选人名单，然后提交给政治协调委员会；为了选出2023-2032年期间的四名选举委员，三分之二的议员将投赞成票必须出席全体会议。

根据《选举制度和程序普通法》，国家统计局总理事会的议长将由三分之二的代表选举产生，“因此，莫雷纳及其盟友将起决定性作用在2023年任命洛伦佐·科尔多瓦的接力赛。

应该指出的是，在圣拉萨罗，莫雷纳拥有500个席位中的202个席位，并且与其盟友PT和PVEM一起拥有279个席位，因此他们最有可能确定INE的新四名成员。

El secretario de Gobernación promovió abiertamente la Revocación de Mandato en un evento público (Foto: Captura de pantalla)

本周末引起争议的原因是，内政部长阿丹·奥古斯托·洛佩斯（AdánAugustoLópez）参加了在科阿韦拉州举行的一次公开活动，面对即将撤销任务的日子，他公开示威支持安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔总统。此外，他指出，国家统计局将很快进行改革，将由人民投票选举议员和治安法官，他们将从行政，立法和司法部门提出的名单中删除。

墨西哥城政府首脑克劳迪娅·辛鲍姆· 帕尔多周一坚持说，她支持改革国家统计局的提议，并表示“现在是改变” 选举机构运作条件的时候了，因为它认为总委员会成员的收入不应超过共和国总统。

被认为是2024年总统候选人候选人之一的Sheinbaum补充说：“由于选举改革的方式和选举委员享有的特权，现在是时候改变它了，只有超过总统薪水的梦想才能高于总统的薪水，高于墨西哥人的工资，他们没有终止他们在选举委员会的特权，而是继续使用公共资源 [...] 这是不可持续的”。

我们将不得不等待 4 月 10 日和撤销授权，才能详细了解旨在重组将组织和执行 2024 年总统大选的选举机构的宪法改革提案。

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