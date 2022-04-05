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星期二 5 四月 2022
奇諾

科尔多瓦和村山快要向国家统计局说再见了；众议员将提议新的主持议员

即使没有选举改革，莫雷纳在圣拉扎罗仍拥有多数席位来决定谁可能成为国家统计局的下一任总统

Newsroom Infobae

5 四月 2022

组成国家选举研究所（INE）总理事会的11名选举委员中有4名距离任期届满还有一年的时间，其中包括洛伦佐·科尔多瓦（Lorenzo Córdova）和西罗·村山（Ciro Mura yama），他们一直是选举的目标。最近几周在撤销授权问题上对联邦政府的批评

此外，2023年4月，阿德里亚娜·玛格丽塔·法维拉·埃雷拉和何塞·罗伯托·鲁伊斯·萨尔达尼亚将离开研究所，因此众议院将任命他们的接力员，他们将负责进行2024年联邦选举的过程，在该选举中，总统职位的续任共和国脱颖而出。

安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔总统宣布，撤销授权后，他将向国会提交选举改革该倡议旨在深入重新设计国家统计局，选举委员将由民众投票选出，尽管候选人将由行政和立法部门提名。

尽管宣布了这项宪法改革，但迄今为止生效的立法表明，明年众议院应发出呼吁，要求有抱负的选举议员进行登记，并成立一个评估委员会，以挑选出具有最佳形象的候选人名单，他们必须参加进行面谈，展示他们在选举事务方面的技术能力。

El diputado de Morena, Sergio Carlos Gutiérrez Luna, es el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. ( FOTO: CUARTOSCURO.COM)

随后，众议院评估委员会将选出最佳候选人名单，然后提交给政治协调委员会；为了选出2023-2032年期间的四名选举委员，三分之二的议员将投赞成票必须出席全体会议。

根据《选举制度和程序普通法》，国家统计局总理事会的议长将由三分之二的代表选举产生，“因此，莫雷纳及其盟友将起决定性作用在2023年任命洛伦佐·科尔多瓦的接力赛。

应该指出的是，在圣拉萨罗，莫雷纳拥有500个席位中的202个席位，并且与其盟友PT和PVEM一起拥有279个席位，因此他们最有可能确定INE的新四名成员。

El secretario de Gobernación promovió abiertamente la Revocación de Mandato en un evento público (Foto: Captura de pantalla)

本周末引起争议的原因是，内政部长阿丹·奥古斯托·洛佩斯（AdánAugustoLópez）参加了在科阿韦拉州举行的一次公开活动，面对即将撤销任务的日子，他公开示威支持安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔总统。此外，他指出，国家统计局将很快进行改革，将由人民投票选举议员和治安法官，他们将从行政，立法和司法部门提出的名单中删除。

墨西哥城政府首脑克劳迪娅·辛鲍姆· 帕尔多周一坚持说，她支持改革国家统计局的提议，并表示“现在是改变” 选举机构运作条件的时候了，因为它认为总委员会成员的收入不应超过共和国总统。

被认为是2024年总统候选人候选人之一的Sheinbaum补充说：“由于选举改革的方式和选举委员享有的特权，现在是时候改变它了，只有超过总统薪水的梦想才能高于总统的薪水，高于墨西哥人的工资，他们没有终止他们在选举委员会的特权，而是继续使用公共资源 [...] 这是不可持续的”。

我们将不得不等待 4 月 10 日和撤销授权，才能详细了解旨在重组将组织和执行 2024 年总统大选的选举机构的宪法改革提案。

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