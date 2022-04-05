解放者杯有疑问：弗拉门戈竞技水晶将重新安排，里弗与 Alianza Lima 的决斗处于危险之中

尽管最初已经保证在本周解放者杯开始时进行原定于本周举行的比赛，但利马的抗议活动和社会示威活动有所增加，政府决定在周二下令实行整天的宵禁。在这种情况下，尚不清楚水晶竞技和弗拉门戈（今晚，从21.30开始）和Alianza Lima-River Plate（明天21点）之间的比赛会发生什么。

秘鲁总统佩德罗·卡斯蒂略（Pedro Castillo）在午夜左右向公民致辞时宣布，该国将在当天的 02:00 至 23:59 小时实行强制性社会固定，此前运输车已造成混乱，混乱，暴力甚至抢劫。

后来，秘鲁司法和人权部长费利克斯·切罗（Felix Chero）在与Exitosa 电台的对话中说：“必须重新安排（Sporting Cristal和弗拉门戈之间的比赛）。我们不要忘记，在特殊措施中，必须采取非同寻常的行动。我认为我们都是足球爱好者，我们都喜欢比赛，但是足球比赛不能优先于国家所需的宁静。”

面对这种情况， 阿根廷百万富翁演员正在等待Conmebol的确认，这方面尚未发布。 由马塞洛·加拉多（Marcelo Gallardo）率领的人员计划今天早上在埃塞萨基地进行训练，然后在15点50分乘包机飞往秘鲁首都。在将入住万豪酒店的 24 名足球运动员名单中，哥伦比亚青年弗拉比安·隆多尼奥的存在以及智利人保罗·迪亚斯和何塞·帕拉德拉的缺席（都对 COVID-19 持积极态度）脱颖而出。

由于燃油价格上涨，秘鲁多式联运协会联盟进行了全面交付，导致在首都的不同地区，例如Carretera Central和Manchay，抗议者和警察之间发生冲突，导致严重拆除。购物中心的一些商店也遭到抢劫，私人财产遭到破坏。

“秘鲁人很聪明，想要安心。他们想在有担保的情况下工作，他们不希望暴力行为和服务发挥作用。但是，我相信上帝，秘鲁人会配合这项措施，因为这是为了所有人的福祉，” 司法部长说。

Chero还保证：“我们国家的所有基本活动，包括医疗服务，基本和基本服务，都将参加，因为它们是基本护理，对于人们能够提供自己的产品至关重要。显然，为了秩序和安心。此外，警察和武装部队将指导和配合这些措施。”

另一方面，周一晚上，秘鲁国家警察提供了保证，保证Alianza Lima和River Plate之间的妥协可以正常进行。内政部发表的声明认为，能够举行这次会议没有问题。

“考虑由迭戈·恩里克·格雷罗·阿尔伯克克先生代表的 Alianza Lima 俱乐部提交的公共秩序固有保障的请求，要求在体育俱乐部 Alianza Lima 和 River Plate 之间举办名为 'Conmebol Libertadores Copa 锦标赛' 的公共体育节目利马国家体育场；允许容纳38,777名观众”，他们在决议中解释说。





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