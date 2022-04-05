Carrier Strike：知道本周二秘鲁哪些道路被封锁

尽管政府星期二下令从上午2时至晚上11时59分在首都利马和宪法省卡亚俄的家中强制性地将所有人固定在社会上，但目前的情况是该国的内陆情况有所不同，受燃料和化肥增加影响的重型货运承运人和农民仍然封锁了几条道路。

根据陆运人员、货物和货物管理局（Sutran）今天上午发布的一份报告，皮乌拉地区、兰巴耶克、卡哈马卡、圣马丁、乌卡亚利、利马伊卡和库斯科在各运输工会召集的罢工的第二天遇到了各种车辆的过境问题。

皮乌拉地区在奥尔莫斯-皮乌拉公路 217 公里处、丘卢卡纳斯椭圆形的高度和 249 公里处的北洋间高速公路的交通中断。

类似的情况发生在 226公里处，弗洛尔德卡尼亚路段，丘卢卡纳斯-莫罗蓬高速公路上，以及派塔省拉托尔图加过境点高处的通往派塔的公路10公里处。

在 Huancabamba-Palambia 高速公路上，万卡班巴市入口处的 Quispampa 地区没有车辆通行证。

LAMBAYEQUE

在兰巴耶克地区，旧泛美北部96-97公里处的交通中断；奥尔莫斯-皮乌拉公路、费尔南多·贝劳德·特里高速公路以及兰巴耶克地区奥尔莫斯区奇克拉约-诺罗连特高速公路 3 公里处的交通中断。

Cajamarca

据报道，在卡哈马卡，位于纳莫拉镇1251公里处的纵向德拉谢拉北高速公路的交通中断。

圣马丁

在圣马丁地区，莫拉莱斯区蓬塔佛得角601公里处的费尔南多·贝劳德·特里高速公路上没有车辆通行证。

此外，在圣马丁省希尔卡约的拉班达区的记者椭圆形624公里处。

UCAYALI

在乌卡亚利地区，位于坎波佛得角地区高处 15 公里处的费德里科·巴萨德雷高速公路交通中断。其他封闭的道路有：

-60 公里，位于帕德里阿巴德省 Neshuya

-伊拉佐拉区 112 公里；162 公里，位于帕德里·阿巴德-乌卡亚利省的阿瓜蒂亚大桥上

-179公里，位于帕德里阿巴德省的埃尔博克龙地区。

在库斯科，安塔省卡奇马约区 18 公里处的波罗伊-钦切罗路线没有运输单位通行证；基斯皮坎奇省孔巴帕塔区纵向德拉谢拉苏尔 1068 公里处；在马拉斯区 Ramaldearas 区 50 公里的库斯科-乌鲁班巴公路，卡尔卡省。

在伊卡地区，泛美南部萨拉斯瓜达卢佩镇273公里处的交通中断；萨拉斯瓜达卢佩也在290公里处；阿拉莫地区299公里。

利马地区

在利马地区，位于华拉省瓦乔区140公里处的北泛美高速公路的交通中断。

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