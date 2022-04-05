承运人罢工：示威期间来自各媒体的记者遭到袭击

4月4日星期一，运输工会的抗议活动在各种场合继续进行尽管周末在胡宁达成了协议，但该国各地区。清晨以来记录的示威活动以其激进化而引人注目，包括抢劫和其他行为。通过社交网络举报的故意破坏行为。那些也受到抗议活动伤害的人是记者，他们遇到了对抗议活动采取暴力态度甚至袭击他们的人。

新闻与社会研究所（Ipys）报告说，在伊卡地区南泛美高速公路300公里处记录了袭击事件。“亚视记者海梅·帕科、秘鲁电视台记者皮拉尔·萨拉特和她的摄影师 Giomar Magallanes 以及第 29 频道和拉阿奇拉纳电台的记者亨利·洛维拉遭到身份不明者的人身攻击、骚扰和威胁，他们暴力试图阻止媒体记录示威期间发生的破坏行为”，该组织的一份出版物中写道。





Ipys还指出，就国家频道的记者而言，他们不仅遭到袭击，而且他们的设备和个人物品，如钱包和钥匙，也被包围他们并投掷石块和瓶子的人偷走。其他被阻止从事新闻工作的人包括杜纳斯电视台的记者大卫·卡萨维尔卡和米格尔·安赫尔·吉伦、13 号运河的马龙·维达尔·包蒂斯塔以及拉丁电视台的摄影师海梅·卡里略。

N 运河的摄像机记录了另一个破坏行为的时刻，当时一名示威者以威胁的态度走近记者团队，然后抢走部分设备并将其扔到路上。记者的唯一任务是记录出来抗议的人的事实和抱怨，他们也是受某些起义成员故意破坏行为影响的人的一长串名单中的一部分。

“IPYS 谴责这些针对记者的暴力行为，因为在新闻界对于了解相关公共利益的事实至关重要的情况下，严重影响了记者的工作。安理会还要求国家警察立即作出反应，查明应对这些袭击负责的人。最后，它要求当局为报道抗议活动的记者的安全提供必要的保障”，这是Ipys在审理上述案件后的立场。

暴力日

4月4日，该国各地发生了故意破坏和暴力事件。在瓦努科，市政当局的设施遭到袭击，而秘鲁信贷银行（BCP）因担心被抢劫而选择关闭其几家机构。利马的四家机构、塞罗德帕斯科的两家、瓦努科的三家、乌卡亚利的三家、圣马丁的两家、皮乌拉的一家、万卡维利卡的一家都没有引起公众的注意。

清晨，位于伊卡的一个小型市场发生了第一次抢劫事件。抗议者扔了一块石头，设法用石头打破了商店的玻璃杯，不久，一大群暴徒进来拿走了那里出售的产品。“我们面临的这场冲突始于去年 10 月，当天创下了记录。3月，承运人联盟致函PCM，要求遵守该法案，这与我们现在看到的情况基本相同，” 监察员说。

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