加拿大因入侵乌克兰而对九名俄罗斯公民和另外九名白俄罗斯人实施了新的制裁

Canada's Minister of Foreign Affairs Melanie Joly speaks during Question Period in the House of Commons on Parliament Hill in Ottawa, Ontario, Canada, March 22, 2022. REUTERS/Patrick Doyle

外交部长梅兰妮·乔利说，加拿大当局已决定对九名俄罗斯公民和另外九名白俄罗斯人实施新的制裁，理由是 “侵犯” 了乌克兰的主权、领土完整和独立。

“这个周末全世界在布查目睹的事实令人憎恶。堪培拉在一份声明中辩护说，随着俄罗斯军队继续在乌克兰毫无意义地杀害无辜平民，加拿大不会袖手旁观。

通过这种方式，乔利指出，“这些亲密的合作者” 是 “在我们眼前展开” 的 “可怕” 事件的 “帮凶”。他补充说：“在俄罗斯政权军队离开乌克兰领土之前，我们不会停止对俄罗斯政权施加压力。”

根据加拿大政府的声明，自入侵加拿大以来，该国已制裁了700多个个人和实体。加拿大最新的制裁措施将对名单上的个人实施资产冻结和禁令。

Destrozos en Ucrania por la invasión rusa

此外，澳大利亚政府周二宣布，作为扩大针对莫斯科入侵乌克兰的制裁措施的一部分，将禁止向俄罗斯出口奢侈品。

澳大利亚外交部长玛丽丝·佩恩在一份声明中强调，这些制裁是针对俄罗斯总统弗拉基米尔·普京及其 “富有的调解人” 的制裁，包括葡萄酒和豪华车零部件，并补充说，制裁并非针对 “普通俄罗斯消费者”。

他说：“这项禁令是在我们对普京总统、其政府成员、俄罗斯寡头、宣传者和虚假信息代理人以及俄罗斯军事高级指挥官进行有针对性的金融制裁之后进行的。”

最后，法院裁定，澳大利亚政府 “重申坚定不移地支持乌克兰的主权和领土完整，支持乌克兰人民”。

（来自欧罗巴出版社的信息）

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